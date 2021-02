Kommentar: Harter Weg nach oben

Thüringens Kufensportler haben geliefert. Nach den Rodlern holten auch die Bob- und Skeletonfahrer zwei Medaillen vor Olympia bei der Heim-WM.

Mit vier heißen Kandidaten für Peking – Grotheer und Griebel im Skeleton, Jamanka und Hannighofer im Bob – gibt es in jeder Disziplin Thüringer Anwärter auf die Reise ins Reich der Mitte. Das ist eine gute Nachricht ein Jahr vor den Winterspielen.

Doch wie hart der Kampf um die Fahrkarten wird, das zeigten die Rennen in Altenberg. Selbst Doppel-Weltmeister Grotheer ist noch nicht nominiert, muss sich im Duell gegen drei starke Gegner durchsetzten. Auch Olympiasiegerin Jamanka wird nur eine erneute Chance unter den fünf Ringen erhalten, wenn sie sich entscheidend steigert.

Für die größte Überraschung sorgte Junior Hannighofer, der mit Zweierbronze die Abstinenz der Bobpiloten unerwartet zeitig beendete. Das Pech des einen (Verletzung von Selektionssieger Oelsner) war hier das Glück des anderen.

Nach dem Rücktritt von Ex-Weltmeister Maximilian Arndt 2016 musste der Oberhofer Stützpunkt neu aufbauen. Mit Mariama Jamanka sprang eine damals kaum bekannte Athletin spektakulär in Pyeongchang in die Bresche.

Hannighofer und Jamanka sind nicht die einzigen Hoffnungsträger. Der neu gegründete BRC Thüringen arbeitet erstklassig, verfügt über die größte Bob-Nachwuchsabteilung in Deutschland. Die Bedingungen in Oberhof sind gut. Doch Erfolg kostet. Deshalb braucht die Kufensparte noch mehr Unterstützung, auch um Abwerbungen abzuwehren. Der Verband muss dafür Strukturen optimieren, die Wirtschaft sollte investieren, das Trainerkonzept muss greifen. Der Pfad in eine goldene Zukunft ist bereitet. Doch es liegen auch Steine im Weg.