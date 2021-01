Kommentar: Kondition gefragt

Ein Klima der Angst? Matthias Große hat jedenfalls die Hand ausgestreckt. Der neue Boss im deutschen Verband der Eisschnellläufer hat noch einmal versichert, jedem Athleten für ein Gespräch zur Verfügung zu stehen. Ohne jene Basis wäre ein Neuanfang in dieser von Individualisten geprägten Sportart ohnehin nicht möglich.

Insofern ist es auch der richtige Weg, sich erst nach der Saison mit jenen Athleten an einen Tisch zu setzen, die in einem offenen Brief die Verbandsführung heftig kritisiert hatten. Das Ziel muss es sein, in einem ehrlichen Gespräch einen gemeinsamen Weg zu finden, der sportliche Höchstleistungen ermöglicht. Dass jenes Potenzial vorhanden ist, hat Joel Dufter ja gerade erst als EM-Dritter unter Beweis gestellt.

Dass Stillstand herrscht, kann man dem Verband indes nicht vorwerfen. Hier wurde ein Berater installiert, dort ein Bundestrainer und vorher schon eine ganze Trainerkommission. Entscheidend ist die Frage, ob und wie die neu geschaffenen Strukturen funktionieren.

Vor allem aber müssen alle Beteiligten einen langen Atem haben. Denn was jetzt ins Rollen gebracht wurde, kann – wenn überhaupt – nur punktuell in einem Jahr bei den Winterspielen erste Früchte tragen. Spätestens jedoch bei Olympia 2026 in Mailand wird groß abgerechnet.