Kommentar: Lichtblicke im Osten

Steffen Eß über Magdeburger und Mühlhäuser Träume.

Magdeburg berauscht. Die Fußballer des Traditionsklubs aus der anhaltinischen Landeshauptstadt kehren in die zweite Liga zurück. Die Handballer des SCM verzücken ihre Fans ebenso. Sie marschieren Richtung deutsche Meisterschaft. Und mehr noch. Die krönende Zugabe steht in Aussicht.

Freilich, nichts ist für die Mannschaft von Trainer Bennet Wiegert gewonnen. Acht Spiele sind’s noch für den Spitzenreiter, bis die deutsche Handball-Krone zum zweiten Mal nach 2001 nach Magdeburg geht. Auch der Weg zur Titelverteidigung in der European League will erst beschritten sein. Der gewonnene Krimi im Viertelfinal-Hinspiel bei Nantes berechtigt ebenso wie das Sechs-Punkte-Polster in der Meisterschaft zur Hoffnung, dass sich die Titelträume erfüllen.

Schnelles Spiel - Alles zum FC Carl Zeiss Jena Bestellen Sie hier den wöchentlichen Newsletter zum FCC E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Das Drehbuch passt. Vor zwanzig Jahren schwangen sich die SCM-Männer mit dem Champions-League-Sieg zu den Königen Europas auf und lassen den Sport im Osten wie die Fußballer glänzen.

Zur Freude vieler Sportanhänger aus dem Osten haben sie gute Gesellschaft. Die Kicker von Union Berlin machen in der Bundesliga Spaß. Die Eisbären Berlin haben nach der Rückkehr auf den Thron das Finale um die Eishockey-Meisterschaft im Land vor Augen.

Es sind die Lichtblicke ostseits des grünen Bandes. Noch immer haben es die Traditionsklubs aus der einstigen DDR schwer, sich in den Top-Ligen zu behaupten. Im Fußball besonders. Magdeburg hat das in einigen Tiefs schmerzhaft erfahren müssen. In den Niederungen vierte und fünfte Liga ist Thüringen leidgeprüfteres Beispiel.

Umso schöner, wenn es wie die Mühlhäuser Tischtennisspieler ein Team schafft, in die deutsche Spitze zu stoßen. Playoff-Halbfinale, mehr als erhofft – und Raum für Träume.