Kommentar: Raus aus der Lethargie

Wären alle deutschen Top-Eisschnellläufer so schnell wie ihr kommissarischer Präsident, zur Weltmeisterschaft vor einem halben Jahr hätte nicht nur der Erfurter Patrick Beckert eine Medaille gewonnen. Doch Matthias Große hat die Ärmel hochgekrempelt und die Kufenflitzer scheinbar in eine neue Zeitrechnung katapultiert.

Vor ein paar Wochen noch versank der Verband in Lethargie und wurde – wenn überhaupt – nur angesichts seiner finanziellen Schwierigkeiten wahrgenommen. Nun steht mit dem Berliner ein streitbarer Mann mit Ecken und Kanten an der Spitze. Doch der Gegenwind, so scheint es, treibt ihn erst recht an. Viele kritisieren, er sei als Lebensgefährte von Claudia Pechstein nicht frei in all seinen Entscheidungen. Mit seinen direkten Ansprachen hat er schon so manchen vor den Kopf gestoßen.

Doch Matthias Große macht Ernst. Er hat mit dem Umbau des Verbandes begonnen, hat neue Sponsoren vorgestellt, konkrete Pläne entwickelt. Zum Verbandstag am 19. September will er im Amt bestätigt werden. Dort muss er noch genauer erklären, was es heißt, nun Inzell zum deutschen Eisschnelllauf-Zentrum zu entwickeln. Denn wenn er den Nachwuchs in den Stützpunkten wie Erfurt oder Berlin nicht mitnimmt, wird es schwer, dass möglichst viele Talente oben ankommen.

Sein Verdienst ist es, dass mit Matthias Große endlich jemand ein konkretes Angebot vorlegt hat, wie dem Eisschnelllauf auf die Beine zu helfen ist. Ob der Plan funktioniert, darüber können Vereine und Verbände am 19. September nun selbst entscheiden. Oder es findet sich doch noch ein Gegenkandidat mit alternativem Konzept. All das ist besser, als auf Dauer in Lethargie zu versinken.

Wie Matthias Große dem deutschen Eisschnelllaufen wieder zu Glanz verhelfen will