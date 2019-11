Komplimente für junge Truppe des FC Einheit Rudolstadt

Ja, am Ende kann man so ein Spiel auch noch verlieren. Das sieht auch Lukas Schirrmeister so. „In den letzten Minuten stand das Spiel auf Messer Schneide“, sagt der Rudolstädter Dauerläufer nach dem 1:1 (1:0) des FC Einheit Rudolstadt gegen den FC Eilenburg. „Gehst du mit aller Gewalt auf das 2:1, dann verlierst du vielleicht auch noch den einen Punkt“, so Schirrmeister, der nicht so recht weiß, ob man sich nun über den Punkt freuen oder sich über die entgangenen zwei Punkte am Samstagnachmittag ärgern sollte: „Aber ein bisschen unglücklich sind wir schon.“

Der Gastgeber kam gut indes gut in das Spitzenspiel zwischen dem Dritten und Fünften der Oberliga. „Wir haben das umgesetzt, was wir uns im Training vorgenommen hatten“, sagt Georg Kaiser. Man habe mit „schönen Bällen agiert und diese in die Box gebracht“, so der spätere Rudolstädter Torschütze. Die Chancen, auch nach Standards, wurden mehr. „Nach den ersten zwei Ecken schwante mir Böses“, gibt nach dem Spiel auch der Eilenburger Trainer Nico Knaubel zu. Und er sollte recht behalten: Die dritte Ecke erwischte Kaiser per Kopf und traf zum 1:0 (16.). Für den Eilenburger Coach schien sich die Befürchtung zu bestätigen, dass die Gäste nach ihrem Pokal-Coup gegen Regionalligist Chemie (1:0) in der vergangenen Woche nur schwer wieder in den Punktspielalltag zurück finden. Die Rudolstädter wiederum agierten in den ersten 45 Minuten sehr diszipliniert, ließen die Sachsen nur ganz selten zum Abschluss kommen. „Es war für uns extrem schwer, in der ersten Hälfte überhaupt zu einer Torchance zu kommen“, schätzt Knaubel ein. Mit gutem Willen war da vielleicht ein abgefälschter Schuss zu nennen. „Wir haben auch noch weit in die zweite Hälfte hinein ein sehr gutes Spiel gemacht“, sagt derweil sein Rudolstädter Gegenüber Holger Jähnisch. „Aber uns hat dann in der Endkonsequenz das zweite Tor gefehlt“, waren sich Jähnisch, Schirrmeister und Kaiser einig. Auf dem extrem schwer zu bespielenden Platz war letztlich dann auch alles eine Kraftfrage: „Wir als leichte Spieler hatten es da sicherlich etwas einfacher“, sagt Schirrmeister. Nach etwa zwei Dritteln der Parte, es war so um die 70. Minute, schien sich das Blatt zu wenden. Eilenburg machte zwangsläufig das Spiel, kam jetzt auch zu der einen oder anderen Möglichkeit. Doch die Rudolstädter verteidigten aufopferungsvoll, „hatten die drei Punkte schon vor Augen“, wie es Holger Jähnisch beschreibt. „Und dann fangen wir uns so ein dummes Ding ein“, sagt Georg Kaiser zur Situation zehn Minuten vor dem Spielende, als Jakob Funken zum Ausgleich trifft. „Mit dem Nackenschlag des Ausgleiches haben wir dann hinten ein bisschen gewackelt“, räumt Jähnisch ein. Und sein Gegenüber Nico Knaubel sagt zufrieden: „Es war der einzige Rudolstädter Lapsus, der uns den Ausgleich bringt.“ Doch der reichte, um das berühmte Momentum auf die Gästeseite zu ziehen. „Wir hatten kurz danach noch zwei Chancen, da hätten wir innerhalb von drei Minuten fast noch das Spiel gedreht“, so der Eilenburger Coach. Insofern war Holger Jähnisch dann doch nicht so unzufrieden mit dem Punkt: „Meine Mannschaft hat bis zur 70. Minute ein hervorragendes Spiel gemacht. Und die Leistung ist umso höher einzuschätzen, wenn man weiß, dass wir mit einer der wohl jüngsten Mannschaften der vergangenen Jahre diesen Punkt gegen Eilenburg geholt haben.“ Lediglich Schirrmeister und Riemer seien am vergangenen Samstagnachmittag älter als 23 Jahre gewesen. Aber dieses „Risiko“, wie es Jähnisch nennt, konnte man eingehen: „Bei unseren Tabellenstand können wir uns das leisten.“ Und mit so ganz leeren Händen verschwanden die Rudolstädter ja dann doch nicht in der Kabine nach dem Spiel.