Konkurrenz belebt die Rennen im Thüringer Radsport-Bahncup

Die Geraer waren die Vorfahrer. Der erste Lauf zum Nachwuchs-Bahn-Cup am 20. Juni war bundesweit das erste Bahnradrennen nach der Corona-Pause. Die Freude, dass es wieder losgeht mit den Wettkämpfen war allen auf dem Geraer Zementoval anzusehen. Trainern wie Sportlern. Und Heike Schramm war überrascht, „dass schon so gute Zeiten gefahren wurden“. Zwar habe man schon auf der Bahn trainieren können, auch die eine oder andere Tempoeinheit durchgezogen, aber dass es schon so rollt, war eine schöne Überraschung.“

In der Gesamtwertung des Bahn-Cups konnten die Geraer mit Leonie Wolter (U11) und Max Jerzyna (U13) zwei erste Plätze verbuchen.

Und anders als in der Vorjahren, als der Thüringer Rad-Nachwuchs unter sich blieb, kamen die Starter der fünf Veranstaltungen umfassenden Rennserie von 26 Vereinen aus fünf Bundesländern. „Das ist gut so, die Rennen nehmen einen ganz anderen Verlauf, stellen in taktischer und auch radtechnischer Hinsicht höhere Anforderungen an unsere Sportler. Wir wissen dann genau, woran wir noch arbeiten müssen“, sagt Trainerin Heike Schramm.

Mit dem Bahn-Cup zog Tritt für Tritt auch wieder etwas Normalität ein auf der Geraer Radrennbahn. Zum Auftakt wurden nur Einzeldisziplinen wie 100 Meter mit fliegendem Start oder 1000-m-Zeitfahren ausgefahren, war stets nur ein Renner auf dem Oval unterwegs. In den folgenden Veranstaltungen kamen die Massenstartdisziplinen und Madison hinzu. Gerade in der Zweier-Mannschaft sieht Heike Schramm noch Nachholbedarf.

„Erst seit zwei Jahren ist Madison in den Schülerklassen Meisterschaftsdisziplin“, sagt Heike Schramm. Madison stellt hohe Anforderungen an die Nachwuchssportler. „Anders als im Punktefahren müssen die Renner nicht nur auf sich schauen, sondern müssen den Partner im Blick haben, schauen, wo ist ein Wechsel angebracht, passt das mit den Wertungsrunden.“

Und als am Sonnabend beim fünften und abschließenden Bahn-Cup war Platz für die Anfänger und die Altersklasse U9. Die U17-Sportler und ein Teil der U15-Renner starteten bei den Deutschen Straßen-Meisterschaften in Bruchsal. War schon der Tag der offenen Tür auf der Radrennbahn ein Erfolg, so konnte der SSV Gera seinen Neueinsteigern am Sonnabend gleich einen Wettkampf anbieten, schauten die Jüngsten, wie die etwas Älteren im Sattel sitzen, ihre schnellen Runden drehen.

„Der Bahn-Cup hat sich als Rennserie längst etabliert“, sagt Heike Schramm und hofft, „dass wir auch 2021 wieder Starter aus anderen Bundesländern begrüßen können“. Konkurrenz belebt die Rennen.

Franzi Arendt beste Thüringerinbei Deutschen Meisterschaften

Bei den deutschen Nachwuchs-Straßenmeisterschaften in Bruchsal zahlten die Thüringer Renner noch Lehrgeld, konnten in den Kampf um die Medaillen nicht eingreifen. Franzi Arendt (Turbine Erfurt/U17) erkämpfte mit Platz fünf die beste Platzierung.

„Die Strecke war sehr schwierig zu fahren“, sagt Trainerin Heike Schramm. Nach dem Start ging es um eine 180-Grad-Kurve, „wer da nicht mit vorn dabei war, für den war das Rennen so gut wie gelaufen.“ So erging es den U15-Startern Eric Meinberg (Weimar) und Ben Burkhardt (Gera), die auf die Plätze 10 und 15 kamen. Ähnlich das Bild bei U15-Mädchen. Die Geraerinnen Gwen Böttcher und Lara Wolf holten sich den Spurt aus dem Feld und wurden Zehnte und Elfte.