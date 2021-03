Ein volles Haus erlebte der Mäusecup in der Landessportschule letztmalig 2019. Auch in diesem Jahr fallen die beliebten Kindersportfeste der Kreissport-Jugend aus.

Kostenloses Spieleset statt „Mäusecup“ in Landessportschule

Bad Blankenburg. Mehr als die Hälfte der Kindergärten im Landkreis Saalfeld/Rudolstadt nimmt bislang Angebot der Kreissportjugend an

Ein Großteil der Kindergärten im Landkreis nimmt in diesen Tagen an der vom Kreissportbund unterstützten Aktion „Kinder stark machen“ teil.

Nach Angaben von Kreissportjugendkoordinatorin Beate Breuer haben bislang mehr als die Hälfte der etwa 60 Kindereinrichtungen im Landkreis Interesse für ein kostenloses Spieleset von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) bekundet, haben dies bereits oder werden es in den nächsten Tagen bekommen. Das Spieleset enthält unter anderem sechs Meter langes Seil, 20 Luftballons, zwölf Jongliertücher, zehn Augenbinden und eine CD mit dem „D.I.S.C.O.“-Song von „Kinder stark machen“-Botschafterin und KiKa-Moderatorin Singa Gätgens.

Eine ausführliche Anleitung mit 15 Ideen für verschiedene Bewegungs- und Vertrauensspiele erklärt, wie diese Materialien eingesetzt werden können. „Die einzelnen Paketinhalte sind auf die Einrichtung und die Altersstufe der Kinder zugeschnitten“, heißt es auf der BZgA-Homepage. „Das Interesse daran war so groß, dass uns bereits am ersten Tag Anmeldungen von insgesamt 17 Kindergärten erreichten“, sagt Beate Breuer, die sich über die große Resonanz freut. Probleme bei der Umsetzung der Spielideen sieht sie nicht: „Die Kinder werden in ihren festen Gruppen damit spielen können“, betont sie.

Das kostenlose Sportpaket soll auch etwas über die Tatsache hinwegtrösten, dass ein Großteil der Kindergärten auch in diesem Jahr nicht am beliebten Mäusecup teilnehmen können. Das Sportfest für Kindergartenkinder aus dem gesamten Landkreis wird regelmäßig von der Kreissportjugend in der Landessportschule Bad Blankenburg organisiert.

Es sei jetzt schon abzusehen, dass die für den Mai geplante Veranstaltung wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden kann. „Die Zahl der erwarteten Teilnehmer ist einfach zu groß, um mit einem schlüssigen Hygienekonzept den Mäusecup auch sinnvoll durchführen zu können“, sagt Beate Breuer. In den vergangenen tummelten sich in der Vierfelderhalle der Sportschule bei dieser Veranstaltung teilweise bis zu 600 Mädchen und Jungen.