Kraftdreikampf fasziniert die Kraftsportler seit Jahren, so wie hier beim Bankdrücken. In Arnstadt ist wieder ein KDK-Pokalwettbewerb angekündigt.

Kraftsportdreikampf Kraftdreikampf in der Arnstädter Hammerecke

Arnstadt Super-Kraftdreikampf-Pokal am 2. Dezember in Arnstadt mit neun Mannschaften aus sechs Vereinen

Einen Super-Kraftdreikampf-Pokal richten am kommenden Sonnabend, 2. Dezember, in der legendären Arnstädter Hammerecke die Kraftdreikämpfer von Motor Arnstadt gemeinsam mit den Gothaer Bierfasshebern aus. Gestartet wird mit dem Wiegen um 8.30 Uhr, los gehen die Wettkämpfe dann ab 10.45 Uhr. Gekämpft wird um die Pokale nach den bekannten Regeln der IPF und des Thüringer Athletenverbandes (TAV) mit einem Mannschaftswettbewerb, bei dem jeweils drei Starterinnen oder Starter aus jeweils nur einem Verein an die Hanteln gehen.

Beim Kraftdreikampf zählen die Disziplinen Kniebeugen, Bankdrücken und Kreuzheben. Es werden Relativpunkte der Einzelstarter addiert und diese ergeben das Mannschaftsergebnis. Neun Mannschaften aus den sechs Vereinen Motor Arnstadt, SAV Erfurt, Weißensee, Zillbach, Jena und Lobenstein haben gemeldet. Nur Thüringer Verbandsmitglieder mit Lizenz dürfen starten und es finden sogar Dopingkontrollen statt.