Kraftsdorfer Ü50-Fußballer Meisterschaftszweiter

Mit dem Titel eines Vizemeisters kehrten die Alten Herren Ü50 der SG Kraftsdorfer SV 03 von der Hallen-Landesmeisterschaft aus Bad Salzungen nach Hause zurück.

Acht Mannschaften aus wenig bekannten Orten Thüringens bewarben sich um den Titel, der im Futsal ausgespielt wurde. Die Kraftsdorfer von Coach Andreas „Assel“ Rosenkranz wollten Meister werden und waren bis ins Endspiel auf einem guten Weg. Während in der Gruppe 1 die SG SV Hannovera Niedersachswerfen mit drei Siegen und Victoria Mechterstädt mit zwei Erfolgen problemlos in die Runde der besten vier Mannschaften einzogen, ging es in der anderen Staffel kurios zu.

Mit Kraftsdorf hatte sich einer der Halbfinalteilnehmer beizeiten herausgeschält. Auch die SG 1. Suhler SV schaffte es, wobei die Mannschaft aus Südthüringen drei Mal 0:0 spielte und damit ohne Tor und mit drei Punkten das Halbfinale erreichte. Dort gewann Suhl gegen Gumpoldia Gumpelstadt/Niedersachswerfen mit 2:1. Dabei kam den Suhlern zugute, dass sich gleich zwei Gegner-Akteure ohne Fremdeinwirkung verletzten.

Auch im anderen Halbfinale ging es spannend zu und am Schluss setzten sich die Kraftsdorfer gegen Mechterstädt mit 1:0 durch. Mit einem 2:1 über Kraftsdorf holte sich die SG 1. Suhler SV 06 den Titel. „Wir haben einfach zwei Mal richtig gepennt“, war Trainer Rosenkranz sauer. Lediglich der stark spielende Steffen Welzer schaffte noch das Anschlusstor. Wäre Ralf Pancks Kopfball kurz vor Ende noch ins Tor gegangen, hätten sich die Ostthüringer zumindest noch ins Neunmeterschießen retten können.

So belohnten sich die Kraftsdorfer für ihren insgesamt starken Auftritt leider nicht. Dafür aber stellte der KSV 03 mit Carsten Thieme den besten Spieler der Ü50-Meisterschaft.