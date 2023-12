Kreisderby im Kreispokal in Bad Blankenburg

Bad Blankenburg Im Nachholspiel im Kreispokal-Viertelfinale treffen die Kreisoberligisten TSV und SV 1883 Schwarza am Samstag aufeinander

Zu einem neuerlichen Kreisderby kommt es im Viertelfinale-Nachholer im Fußball-Kreispokal am kommenden Samstag ab 13 Uhr. Dann treffen die beiden Kreisoberligisten TSV Bad Blankenburg und Titelverteidiger SV 1883 Schwarza aufeinander. Auf beiden Seiten der Schwarza hofft man, das Semifinale zu erreichen. Die Gäste sind in der Pflicht, der Gastgeber sieht sich als der Herausforderer. Und ist auch nach dem 3:0-Erfolg im Pflichtspiel im September, bei dem vor mehr als 320 Zuschauern der Schwarzaer Sebastian Köhne den Bad Blankenburger Philipp Vofrei am Flanken hindern will, am kommenden Samstag auf schneefreien Plastikgrün der Sportschule wohl in der Favoritenrolle.