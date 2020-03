In der Kreisoberliga soll weiter gespielt werden. In dieser Szene klärt Pfortens Abwehrchef Alexander Froß (rechts) mit langem Bein vor dem Schmöllner Eric Hofmann. Mit 2:0 gewinnen die Geraer gegen den Tabellenzweiten.

Kreisfußball noch ohne Einschränkungen – Geraer Stadtderby abgesagt

Der Spielbetrieb in Ostthüringen wird erst einmal aufrecht erhalten. So äußerte sich der KFA-Vorsitzende Klaus Hübschmann auf Nachfrage unserer Zeitung. „Wir halten uns an die Weisungen der zuständigen Gesundheitsämter. Die Obergrenze von 500 Personen wird in der Kreisoberliga wahrscheinlich nicht erreicht. Wohin die Entwicklung aber führt, ist noch nicht abzusehen“, sagt Hübschmann.

Dagegen fällt der Kreisfußballtag in Niederpöllnitz am 20. März aus. „Der Kreisfußballtag ist verbindlich für alle Mitgliedervereine und deren Delegierte auf Grund der gegenwärtigen und aktuellen Situation im Umgang mit dem Coronavirus abgesagt und wird zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt“, schreibt sagt Klaus Hübschmann.

„Ich könnte mir gut vorstellen, die Partien im Kreismaßstab erst einmal für vier Wochen auszusetzen. Zumindest im Nachwuchsbereich wäre das zu erwägen. Schließlich haben sich schon viele besorgte Eltern gemeldet“, weiß Hübschmann. Schlimmstenfalls müsse man die Saison ganz beenden.

„Die Eishockeyspieler haben das vorgemacht. Das ist absolut konsequent. Ob es aber auch fachlich erforderlich ist, dazu müssen sich die Experten äußern.“

Auch der Thüringer Fußballverband sagt derzeit offiziell keine Spiele generell ab, sondern verweist auf die Vorgaben der Gesundheitsämter. Sollten diese nur Empfehlungen aussprechen, entscheiden die Kreisfußballausschüsse darüber. Begegnungen unter Ausschluss der Öffentlichkeit seien möglich.

Stadtderby in Gera vorsorglich abgesagt

Wismut-Verteidiger Maximilian Dörlitz muss auf das Rückspiel gegen seinen Ex-Verein warten, denn das Geraer Stadt-Derby in der Fußball-Thüringenliga ist abgesagt, welches am Sonnabend ausgetragen werden sollte.

Das Corona-Virus fordert seinen Tribut. Das geplante Thüringenliga-Ortsderby zwischen der BSG Wismut Gera und der SG Gera-Westvororte wurde vom Gastgeber im engen Zusammenwirken mit der Stadt Gera abgesagt. „Nach Abwägung aller Möglichkeiten und Varianten hat der Verein einvernehmlich mit der Stadt entschieden, dass das anstehende Derby aufgrund der aktuellen Situation leider nicht zum geplanten Zeitpunkt stattfinden kann, was beide sehr bedauern“, heißt es in einem offiziellen Statement der Orange-Schwarzen.

Auch Olaf Wenzel, Sportlicher Leiter bei der SG Gera-Westvororte, äußerte seine Enttäuschung über die Absage: „Schade, wir waren heiß auf die Begegnung und hätten sicherlich auch eine gute Figur abgegeben. Aber letztlich geht es hier um die Gesundheit und da muss auch der Sport zurückstecken.“

Wismut Gera hatte mit mehr als 500 Zuschauern gerechnet.