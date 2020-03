Kreisoberliga: Schmölln mit erneutem Patzer

SG Gera-Pforten - SV Schmölln 1913 2:0 (2:0)

Nach dem Heim-Unentschieden gegen Bad Köstritz patzten die Schmöllner nun auch auswärts bei der SG Gera-Pforten, wo man bereits in den letzten beiden Spielzeiten unterlegen war. Auf dem Kunstrasen am Steg verbuchten die Knopfstädter zwar mehr Ballbesitz und waren bei einem Lattenkopfball auch dem Führungstreffer nahe. Doch die gut verteidigenden Pfortener ließen hinten nur wenig zu. Als dann Sven Schroth von der Strafraumgrenze ins Dreiangel traf, hieß es 1:0 (35.). Nur fünf Minuten später legte die Zimmermann-Elf das zweite Tor nach. Diesmal war Sven Schroth der Vorbereiter, der Marvin Skrabey bediente. Der junge Angreifer erhöhte eiskalt auf 2:0 (40.). Nach Wiederbeginn Schmölln mit Dauerdruck. Einmal hatten die Gäste-Anhänger den Jubelschrei schon auf den Lippen, doch rettete Pforten im letzten Moment. Viele klare Gelegenheiten konnte sich der Tabellenzweite aber nicht erarbeiten. Da war Maik Rohse dem dritten Geraer Treffer näher, scheiterte aber allein vor Nico Philipsen (80.). Vor dem Spitzenspiel daheim gegen Niederpöllnitz am nächsten Sonnabend wuchs der Rückstand der Schmöllner auf zehn Zähler an.

SV Blau-Weiß Niederpöllnitz - SV Blau-Weiß 90 Greiz 2:0 (1:0)

Spitzenreiter Niederpöllnitz löste die Heimaufgabe gegen Blau-Weiß Greiz solide, aber ohne Glanz. Nach drei vergebenen Möglichkeiten bekam der Gastgeber ungebeten Hilfe beim Toreschießen. Eine Niederpöllnitzer Flanke wollte der Greizer Daniel Renner zu seinem Torwart zurückköpfen, doch hatte der den Kasten schon verlassen, so dass ein Eigentor die Folge war - 1:0 (8.). Marcel Peters , der zunächst an Tim Petzold scheiterte (12.) und kurz vor der Pause nur die Latte traf (40.), hätte per Kopf für eine frühe Entscheidung sorgen können. Auch in Hälfte zwei spielte fast nur Niederpöllnitz. Einen Flugkopfball von Paul Menzel meisterte wiederum der Greizer Schlussmann. Sehenswert dann das 2:0. Nach Max Schmeißers Heber traf Kapitän Lukas Müller per Volleyschuss (65.). Marcel Peters, Tobias Dannhauer und Lukas Müller hatten weitere Treffer auf dem Fuß. Greiz rutscht immer weiter in den Tabellenkeller, kassierte bereits seine vierte Niederlage in Folge.

SG Eurotrink - TSV 1880 Rüdersdorf 4:0 (3:0)

Zu einer eindeutigen Sache gestaltete sich das Eurotrink-Heimspiel gegen Rüdersdorf. Auf dem Kunstrasen am Steg gelang dem Aufsteiger das frühe 1:0, als Maik Scherzer einen Elfmeter sicher zum 1:0 verwandelte (3.). Rick Fleischer und Erik Hacke führten beim Gastgeber Regie. Danny Heinicke (19.) und nochmals Routinier Maik Scherzer (32.) schraubten das Ergebnis noch vor der Halbzeit auf 3:0 in die Höhe. Rüdersdorf setzte in der Offensive kaum klare Akzente. Eurotrink-Torwart Nico Drechsel agierte ohne Fehl und Tadel. Überhaupt kam der Kunstrasen den Geraern entgegen, die so ihre spielerischen Vorteile in die Waagschale werfen konnten. Der eingewechselte Louis Altheide sorgte für den Treffer zum 4:0-Endstand (76.). Am Ende hätte Eurotrink noch höher gewinnen können.

FSV Meuselwitz - SV 1924 Münchenbernsdorf 2:1 (2:1)

Schlusslicht Münchenbernsdorf war in Meuselwitz einer Überraschung nahe. Auf dem sehr gut bespielbaren Rasenplatz hatte der Gast in den ersten zehn Minuten sogar mehr vom Spiel. Doch bei einem langen Ball war die Münchenbernsdorfer Abwehr nicht auf dem Posten. Lucas Mühlmann war zum 1:0 erfolgreich (12.). Fast im Gegenzug der Ausgleich. Nach einem Freistoß war Marvin Lehmann mit dem Kopf zur Stelle - 1:1 (14.). Doch konnten sich die Gäste nicht lange am Gleichstand erfreuen. Auch beim nächsten weiten Schlag war die Münchenbernsdorfer Abwehr indisponiert. Robert Butowski bedankte sich mit dem 2:1 (21.). Meuselwitz tat sich in der Folge schwer. Wer Tabellendritter, wer Letzter war, war für den Zuschauer nicht zu erkennen. Die Gäste hätten ausgleich müssen. Nach Vorarbeit von Daniel Böhme traf Benjamin Weise aus Nahdistanz nur die Querlatte. „An der heutigen Leistung müssen wir uns trotz der Niederlage aufrichten“, meinte Münchenbernsdorfs Mannschaftsleiter Thomas Geßner nach Spielende.

SV Osterland Lumpzig - SV Rositz 3:2 (2:1)

Einen wichtigen Dreier landeten die Lumpziger. Auf dem Schmöllner Kunstrasen erarbeitete sich der Gastgeber über die gesamten 90 Minuten Chancenvorteile. Phillip Nowak schoss die Hofmann-Elf in Front (12.). Für Rositz egalisierte Torjäger Patrick Reichel per Kopf mit seinem 13. Saisontor (29.). Ein Abstimmungsfehler in der Abwehr war vorausgegangen. Justin Geenen markierte nur drei Minuten später per Freistoß das 2:1 (32.). Nach Wiederbeginn legte Lumpzig nach. Kapitän Steve Jahr erhöhte nach einem Eckball auf 3:1 (58.). Nach dem 2:3-Anschluss durch Patrick Reichels direkt verwandelten Freistoß (74.) wurde es nochmals spannend, auch weil Jaroslav Jopa für die Osterländer zweimal nur den Pfosten getroffen hatte. Zweimal rettete zudem der Rositzer Keeper Chris Heymann glänzend. So musste Lumpzig in der Schlussphase noch zwei brenzlige Situationen überstehen, bevor man endlich als Sieger feststand.

SV Roschütz - FSV Gößnitz 5:1 (3:0)

Zu einem ungefährdeten Heimsieg kamen die Roschützer gegen Gößnitz. Auf dem Kunstrasen in Heinrichsgrün wurde Routinier Daniel Gehrt zum Sieggaranten. Eine Einzelaktion schloss er erfolgreich zum 1:0 ab (23.) und legte nur drei Minuten später nach Vorarbeit von Hendrik Szuppa das zweite Tor nach (27.). Kurz darauf war Robert Großer der Vorbereiter für Hendrik Szuppas 3:0 (29.). Binnen sieben Minuten hatten die Grün-Weiß die Partie für sich entschieden. Von David Helbigs Gößnitzer Ehrentor nach Wiederbeginn zeigten sich die Roschützer unbeeindruckt (53.). Wenig später stellte Daniel Gehrt mit seinem 17. Saisontreffer per verwandeltem Elfmeter den Drei-Tore-Abstand wieder her (58.). Eine gute Viertelstunde vor Abpfiff trug sich auch Robert Großer noch in die Torschützenliste ein - 5:1 (74.). Gastgeber-Trainer Patrick Seidlitz lobte die geschlossene Mannschaftsleistung, die gute Chancenverwertung und die taktische Disziplin seiner Elf.

SV FC Altenburg - Kraftsdorfer SV 03 4:1 (0:1)

Ihren vierten Sieg hintereinander landeten die Altenburger gegen den Tabellenvorletzten aus Kraftsdorf. Überraschend waren die Erlbachtaler nach einer Viertelstunde durch David Maisel in Führung gegangen (16.). Bei den Skatstädtern lief vor der Pause nicht viel zusammen. Zumindest gelang der Ausgleichstreffer nicht. Statt dessen musste ein Gastgeber-Kicker mit Rot vorzeitig zum Duschen (37.). Nach Wiederbeginn änderte sich das Bild. Selbst in Unterzahl agierte Altenburg strukturierter. Per Elfmeter traf Andreas Zwesper zum 1:1 ins Schwarze (54.) und legte Mitte der zweiten Hälfte das zweite Tor nach (73.). Die Köster-Elf war nun nicht mehr zu stoppen. In den letzten zehn Minuten ließen Steven Schmidt (85.) und Frank Meier (88.) noch die Treffer zum 4:1-Endstand folgen, mit dem die Altenburger ihren siebenten Tabellenplatz festigten.