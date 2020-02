Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kreisoberligisten mit ersten Testspielen

BSG Wismut Gera II - SV Moßbach 1:2 (0:1)

Gegen den Landesklasse-Zehnten Moßbach konnte die Wismut-Reserve auf dem Kunstrasen an Steg trotz personeller Engpässe gut mithalten. Zwar ging der Gast durch Tobias Krüger (27.) in Führung, doch erarbeiteten sich auch die Orange-Schwarzen die eine oder andere gute Gelegenheit zum Ausgleich. Insbesondere der von Westvororte gekommene, dort aber als Torwart agierende Siaka Diaby war mehrfach einem Treffer nahe. Nach Wiederbeginn erhöhten die Moßbacher. Nach einem Foul von Fabian Runau an Martin Hoffmann im Strafraum verwandelte Timo Grau den fälligen Elfmeter zum 0:2 (53.). Wismut gab sich nicht geschlagen. Sterling Soumahoro erzielte zumindest noch den 1:2-Anschlusstreffer (76.).

FSV Grün-Weiß Stadtroda - SV Blau-Weiß Niederpöllnitz 4:4 (3:3)

Beim Landesklasse-Fünften in Stadtroda brauchten sich die Niederpöllnitzer in ihrem ersten Test nicht zu verstecken. In einer offenen und von beiden Seiten offensiv geführten Partie stand unterm Strich ein leistungsgerechtes 4:4-Unentschieden. Paul Menzel (15.), Max Schmeißer (29.), Dominik Kurz (42.) und Hannes Poser (71.) hatten für die hochmotivierten Blau-Weißen ins Schwarze getroffen. Fünf Minuten vor Schluss gelang den Hausherren durch Felix Mohorn der Ausgleichstreffer. 14 Spieler standen Gäste-Trainer Karsten Schmidt zur Verfügung.

TSV 1847 Kohren-Sahlis - FSV Meuselwitz 0:7 (0:2)

Beim sächsischen Kreisligisten Kohren-Salis legten die Meuselwitzer einen lockeren Aufgalopp in die Wintervorbereitung hin. Lief in der ersten Hälfte noch nicht alles rund, baute die Mannschaft von Spielertrainer Mirko Graf nach Wiederbeginn ihren Vorsprung mehr und mehr aus. Nach 90 Minuten standen sieben Treffer zu Buche, in die sich Lucas Mühlmann (27.), Mario Höhmann (38., 52.), Tony Gerth (61.), Pascal Enke (68., 80.) und Fabian Dietrich (72.) hinein teilten.

SG Gera-Pforten - SSV 1938 Großenstein 6:0 (3:0)

Auf dem Kunstrasen in Heinrichsgrün zeigte Kreisoberligist Pforten den in der Kreisliga beheimateten Großensteinern die derzeitigen Grenzen auf. Mit einer 6:0-Packung schickte man die Wunderling-Elf nach Hause, wobei besonders Torjäger David Scholz nur so vor Spielfreude sprühte. Drei Treffer steuerte er zum halben Dutzend bei (39., 43., 55.). Außerdem trugen sich Danny Unger (24.), Maik Rohse (61.) und Robert Fengler (85.) in die Torschützenliste ein. Die Trainer-Premiere von Stefan Zimmermann verlief also erfolgreich.