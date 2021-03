Kromsdorf: Die Zeit genutzt

Obwohl die Sportanlagen in Kromsdorf noch geschlossen sind, bereiten die Mitglieder schon die Zeit der Öffnung und des Sportbetrieb vor. Die Abteilungen Fußball, Kegeln und Gymnastik überarbeiten die Hygienekonzepte aus dem Sommer 2020, um der neuen Corona-Situation gerecht zu werden. Bei den Kinder- und Männermannschaften im Fußball ist die Ligasaison unterbrochen, eine Wiederaufnahme oder Fortführung noch ungewiss.

Das Training findet coronabedingt zu Hause statt. Hier nutzen die Trainer die Videokonferenzplattform des Landessportbundes, so werden Aufgaben definiert, die die Kinder im Laufe einer Woche erfüllen sollen - gern auch mit den Eltern. Am Ende wird der Wochensieger ermittelt. Damit die drei Rasenplätze im Fasanengarten in Kromsdorf spiel- und trainingsbereit bleiben, tragen die Platzwarte für den richtigen Schnitt und die Pflege der Plätze Sorge. Gerade nach der Schneeschmelze ist dies besonders wichtig, auch die Ausrüstung muss gewartet und gepflegt werden.

Bei der Abteilung Kegeln ist die Saison leider abgebrochen beziehungsweise beendet worden. Hier hoffen die Sportler, dass die noch offenen Pokalspiele stattfinden können. Im vergangenen Jahr durfte der TSV 1928 Kromsdorf dank seiner modernen Vier-Bahnanlage mit B-Lizenz, Gastgeber einiger landesweiten Pokalspiele sein. Nach Öffnung der Kegelbahn wird es die Vereinsmeisterschaft und weitere Freundschaftsspiele geben, wenn terminlich möglich auch Pokalspiele.

Die Abteilung Gymnastik hat ein besonderes Jahr vor sich, nicht nur Corona beeinflusst den Trainingsbetrieb, auch der Umbau des Kulturhaus steht an und die Sportlerinnen werden ihre Trainingseinheiten in einem Ausweichobjekt durchführen müssen. Nach Abschluss der Neubauten am Kulturhaus können dann die Abteilung Gymnastik, Thai Chi und Tischtennis in neuen Räumen ihre sportlichen Aktivitäten ausüben.

Der TSV 1928 Kromsdorf hat die Zeit genutzt, um gut vorbereitet in die erneute Öffnung der Sportstätten zu starten, dies hängt jedoch von vielen Faktoren und vor allem der Disziplin der Mitglieder ab.

Nun blicken die sieben Mannschaften beim Fußball und sieben Mannschaften beim Kegeln hoffnungsvoll in die Zukunft, das Training und die Vorbereitungen auf die neuen Liga Spielrunden stehen dabei im Vordergrund. In allen Teams und Altersklassen werden überdies neue Leute gesucht, die gern sportlich aktiv werden möchten. Über ein Probetraining kann man sich informieren und probieren, sowohl beim Kegeln und auch beim Fußball gibt es Freizeitsportler, die außerhalb des Ligabetrieb aktiv sind.

www.tsvkromsdorf.net