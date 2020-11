KSB-Chef Lamczyk: „Müssen wohl weiter mit Einschränkungen leben“

Aufgrund der stark angestiegenen Zahl an Corona-Neuinfizierten wurde der Breiten- und Freizeitsport auch im Landkreis Eichsfeld lahmgelegt oder stark eingeschränkt. Über die Situation, die Information der Sportvereine sowie mögliche Auswirkungen äußert sich Geschäftsführer Mario Lamczyk vom Kreissportbund (KSB) Eichsfeld im Interview der Woche.

Wie sieht es im Eichsfeld aus, dürfen vorerst keine sportlichen Aktivitäten ausgeübt werden?

Organisierter Sport ist in Thüringen momentan nur stark eingeschränkt möglich. Für die Erwachsenen ist bis zum 30. November weder Training noch ein Wettkampfbetrieb möglich. Eine Sonderregelung erlaubt allerdings den Kindern und Jugendlichen seit dem vergangenen Montag, den Trainingsbetrieb wieder aufzunehmen. Ob und unter welchen Bedingungen der Trainingsbetrieb durchgeführt werden kann, hängt von der Allgemeinverfügung des Landkreises ab. Bis zum 15. November gilt noch ein eingeschränkter Regelbetrieb.

Gibt es auch Ausnahmen in Individualsportarten?

Ja, die gibt es, auch für Erwachsene. Diese können Individualsport alleine oder zu zweit ausüben. Beispiele dafür sind Leichtathletik und Sportschießen. Für spezielle Fragen stehe ich jederzeit zur Verfügung.

Gibt es intensive Kommunikationen in diesen Wochen mit den Sportvereinen und wie hilft der Kreissportbund ihnen?

Unsere Hauptarbeit liegt zurzeit darin, die zahlreichen Sportvereine im Eichsfeld über die geltenden Verordnungen und Hygienevorschriften des Bundes, Landes sowie der regionalen Kommunen aktuell zu informieren. Dies tun wir hauptsächlich über unsere Internetseite. Es ist für uns nicht immer ganz einfach, dies rechtssicher zu gewährleisten, da zuweilen auch vorschnelle Mitteilungen oder Fehlinformationen im Internet kursieren.

Haben Sie Befürchtungen, dass den Sportvereinen die Mitglieder davonlaufen?

In den zahlreichen Gesprächen in dieser Zeit mit Vereinsvertretern kann ich diese Tendenz bisher nicht erkennen. Es könnte aber durchaus sein, dass bei einer längeren Zeit des Nichtsporttreibens möglicherweise etliche Mitglieder abspringen. Allerdings versuchen viele Sportvereine, per Internet ihren Mitgliedern sportliche Angebote zum Mitmachen zu unterbreiten. Der organisierte Sport versucht engagiert und intensiv, die Hygienekonzepte optimal umzusetzen und dadurch den Trainingsbetrieb so gut wie möglich aufrechtzuerhalten. Allerdings ersetzt das individuelle Training nicht den Mannschaftssport und die Gruppenaktivitäten.

Wie schätzen Sie die Zukunft ein? Wird der Breitensport ab Dezember wieder zur Normalität zurückkehren können oder muss er dauerhaft mit Einschränkungen leben?

Ich schätze, dass wir im organisierten Sportbetrieb auch weiterhin mit Einschränkungen leben müssen. Ich habe aber die Hoffnung, dass zumindest der Trainingsbetrieb wieder einigermaßen in geordneten Bahnen betrieben werden kann. Dabei sind auch wieder die zahlreichen ehrenamtlichen Übungsleiter und Trainer gefordert, mit denen die Sportvereine bereits gut aus dem ersten Lockdown rausgekommen sind. Ich gehe davon aus, dass der organisierte Sport keinen Schaden erleidet. Allerdings ist alles ungewiss, wie die in den vergangenen Wochen in die Höhe geschnellten Fallzahlen dokumentieren.