Kwiatkowski-Premiere beim FC Thüringen Weida erfolgreich

Fußball-Thüringenligist SG Thüringen Weida hat sein erstes Testspiel unter Trainer David Kwiatkowski erfolgreich gestaltet.

Gegen Landesklasse-Herbstmeister Blau-Weiß 90 Neustadt behielten die Weidaer mit 1:0 die Oberhand. Schütze des goldenen Tores war Angreifer Tim Urban, der nach einem Ballgewinn auf der Außenbahn und einem präzisen Pass von Patrick Leutloff allein vor Torwart Stanislaw Gebel vollendete (67.).

„Ich ziehe den Hut vor meiner Mannschaft. Sie hat gezeigt, was mit Leidenschaft und Willen machbar ist. Ich habe Disziplin gefordert und das haben die Spieler umgesetzt“, freute sich David Kwiatkowski über die engagierte Vorstellung seines Teams, das ohne Wechselspieler auskommen musste.

Neuzugang Julius Grabs hatte sich das Nasenbein angebrochen. Glenn-Emilian Emsen fehlte arbeitsbedingt. So war der Langenwetzendorfer Robert Müller der einzige der drei Neuzugänge in der Winterpause, der gleich über 90 Minuten zum Einsatz kam.

Auf dem Kunstrasen entwickelte sich ein munteres Spielchen, in dem die Gäste absolut gleichwertig auftraten. „Neustadt hat in den letzten drei Jahren unter Trainer Rene Grüttner eine beeindruckende Entwicklung genommen. Die spielen einen sehr guten Ball“, lobte Weidas Coach den sportlichen Gegner, der vor der Pause Hausherren-Torwart Christoph Haase zu zwei großen Paraden zwang.

Auf der anderen Seite waren aber auch Tim Urban, Patrick Leutloff und Tsvetan Mihov dem Führungstreffer nahe. Auch nach Wiederbeginn schenkten sich beide Mannschaften nichts, wobei schließlich die Weidaer das bessere Ende für sich hatten.

„Nach den zwei Einheiten vor der Partie waren meine Spieler eigentlich schon kaputt. Umso lobenswerter ist die Leistung, die wir erbracht haben. Und wir werden noch besser. Auf solch einem Ergebnis lässt sich aufbauen, auch wenn mir die Resultate in der Vorbereitung gar nicht so wichtig sind. Aber mit Siegen ist alles einfacher“, so David Kwiatkowski, der mit seiner Mannschaft schon am Mittwoch um 19 Uhr das nächste Testspiel beim Kreisoberliga-Zweiten SV Schmölln 1913 bestreitet.