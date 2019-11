Lange Zeit gut mitgehalten

Erstmals stand Stefan Zeiß als Headcoach bei Rollhockey-Bundesligist SG Blue Lions im Spiel gegen den RSC Darmstadt an der Bande. Der 51-jährige Geraer hatte das Amt erst Mitte der letzten Woche übernommen, nachdem der bisherige Verantwortliche Enrico Rhein aus privaten Gründen - seine Frau steht kurz vor der Entbindung des zweiten Kindes - seinen Rücktritt erklärt hatte.

„Am Donnerstag habe ich das erste Training geleitet, habe viel positive Energie verspürt. Innerhalb der Mannschaft steckt viel Potenzial. Das muss ich herauskitzeln. Ich freue mich sehr auf diese Aufgabe. Alle Spieler sind bei der Sache“, so Stefan Zeiß, dessen Team die Begegnung gegen Darmstadt lange Zeit offen hielt. Nach einem 0:2-Pausenrückstand - das 0:1 war durch einen unglücklichen Strafstoß entstanden - gelang Gidion Liebmann Mitte der zweiten Hälfte der 1:2-Anschluss (35.).

In der Folge waren die Löwen dem Ausgleich nahe. Maximilian Rehfeld kam allerdings nicht an RSC-Torwart vorbei. Im direkten Gegenzug wurden die Hausherren eiskalt ausgekontert. Zwei weitere Treffer von Maximilian Hack ließen die Darmstädter auf 1:4 enteilen, bevor Alexandre Andrade für den 1:5-Endstand sorgte. „So viel Ballbesitz wie heute hatten wir noch nie. Aber am Ende hat es wieder nicht zu etwas Zählbarem gereicht“, bemängelte Stefan Zeiß. Maximilian Rehfeld stieß in der gleiche Horn: „Mithalten allein reicht nicht mehr. Uns fehlt die Erfahrung. Durch den Trainerwechsel herrschte zudem etwas Unruhe. Nach dem 1:3 war unsere Moral gebrochen.“

Maximilian Rehfeld war mit seinen 19 Jahren der älteste Spieler im Stammvierer. Hinzu kamen die Chemnitzer Filip Zika (18), Gidion Liebmann und Moritz Mühlmann (beide 16). Mit Tim Peter kam ein weiterer junger Geraer zu seinem ersten Kurzeinsatz in der Bundesliga. Torhüter Albert Daniel Bellido hielt sein Team mit tollen Paraden lange im Spiel. Noch zwei Pflichtpartien stehen vor Weihnachten an. Am Sonnabend geht es im Pokal zum RHC Recklinghausen, bevor die Blue Lions eine Woche später wieder beim TuS Düsseldorf Nord anzutreten haben.