Harztor-Lauf darf stattfinden

Dem Start vom Halbmarathon in Sophienhof, hier ein Foto von der dritten Auflage des Harztor-Laufes, steht am 4. Juli nichts mehr im Weg.

Harztor. Das Landratsamt hat die Laufsport-Veranstaltung am 4. Juli genehmigt.

Da war die Freude groß bei den Mitgliedern des Harztor-Lauf-Vereins: „Die Ordnungsbehörde des Landkreises Nordhausen hat der Laufveranstaltung am 4. Juli ihre Genehmigung erteilt. Der 7. Harztor-Lauf wird also stattfinden“, teilt Vereinssprecher Dirk Daniel mit. Vorausgegangen waren viele Feintuning-Aufgaben am Hygiene-Schutzkonzept, dessen Freigabe durch das Gesundheitsamt als Voraussetzung für die Genehmigung des Laufes im Raum stand.

„Durch einen zielführenden Dialog konnten vorhandene Differenzen ausgeräumt und der Lauf noch sicherer gemacht werden, ohne dass es zu zusätzlichen Einschränkungen für Läufer kommen muss“, sagt Vereinsvorsitzender Dirk Wackerhagen stolz.

Nun gehen am kommenden Sonntag Sportler aus Nah und Fern auf die vier ausgeschriebenen Strecken. Der Halbmarathon von Sophienhof nach Niedersachswerfen ist dabei seit einiger Zeit schon ausverkauft, auch beim 8-Kilometer-Lauf werden die Restplätze sehr knapp. Am Sonntag waren es gerade noch zwei Startplätze, die verfügbar waren. Genug Platz ist dagegen noch auf den kürzeren Strecken über fünf und zwei Kilometer. Die Online-Anmeldung schließt am 2. Juli um 18 Uhr. d