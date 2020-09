Lara Wolf und Maya Ballhaus stark wie lange nicht

Gera. Radsport: In Genthin startet die erste Deutsche Zeitfahrmeisterschaften Straße von der U15 bis U23 unter Coronazeiten

Lange hieß es bangen, doch der 29. Spee-Cup der Radsportler in Genthin konnte starten und das mit sehr hohen Auflagen für den Veranstalter, der die Deutschen Meisterschaften im Mannschafts-, Paar- und Einzelzeitfahren hervorragend gemeistert hatte. Nicht ungewöhnlich, dass die Teilnehmer mit ihren stromlinienförmigen Rennhelmen „maskiert“ an den Start gehen. Aber in Zeiten von Corona gebietet Radfahren im Gesicht auch das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes, zumindest bis kurz vor dem Start.