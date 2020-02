Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

LC Jena: Vier Medaillen für David Krivan

Der 14 Jahre alte David Krivan vom Leichtathletik Club (LC) Jena hat auch am Sonnabend bei den Mitteldeutschen Hallenmeisterschaften in Halle an der Saale fleißig Medaillen gesammelt. Eine Woche nach den Thüringer Landesmeisterschaften in Erfurt, die er mit fünfmal Edelmetall beendete, kamen bei den U16-Titelkämpfen mit den Sportlern aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen vier weitere dazu.

Gold gewann er mit der Jenaer Vereinsstaffel über viermal 200 Meter zusammen mit Gustav Emilian Blumenstein, Emil Streibart und Fabio Schönfeld. Silber gab es für Krivan über 60 Meter-Hürden in 8,47 s und im Weitsprung mit 6,15 Meter. Komplettiert wurde sein Medaillensatz mit Bronze über 60 Meter (7,50 s). Damit war er der erfolgreichste Sportler des LC Jena. Die sportlich-wertvollste Leistung der Jenaer Delegation, die es auf insgesamt 14 Medaillen brachte, ging auf das Konto von Malte Stangenberg (18) über 60 Meter. Er wurde nicht nur Mitteldeutscher Meister in der U20. Er verbesserte seine Hallensaisonbestleistung auf 6,81 Sekunden. Das ist aktuelle Platz zwei in Deutschland. Luise Herdegen (18), die aus Molbitz stammt, holte über 400 Meter Silber. Mit 57,03 Sekunden stellte sie eine persönliche Bestleistung auf. Sie verbesserte ihre bisherige Marke um anderthalb Sekunden. Über 400 Meter ist eine solche Steigerung wie ein Quantensprung. In der deutschen Jahresbestenliste rangiert sie nach dem Wochenende an Position acht. Im U16-Bereich glänzten indes die Jenaer Leichtathleten in den Wurf- und Stoßdisziplinen. Emilia Junker (13), die aus Schleiz stammt, aber das zweite Jahr in Jena trainiert, gewann die Konkurrenz im Speerwerfen in der U16 mit 41,51 Meter. Im Kugelstoßen wiederholte Chantal Rimke, die aus Nordhausen kommt, aber seit Jahresbeginn für die Jenaer startet, ihre Leistung aus der Vorwoche. Sie wuchtete die drei Kilogramm schwere Kugel 14,65 Meter weit. In Erfurt bei den Landesmeisterschaften gewann sie mit 14,50 Meter. Rimke siegte auch im Diskuswerfen. Ein Achtungszeichen setzte erneut Nils Ferber aus Droschka, der das Trikot seines Heimatvereins SV Blau-Weiß Bürgel trug. Mit seinen 13 Jahren war er der jüngste Starter in Halle. Mit übersprungenen 1,79 Meter siegte er in der U16 vor dem höhengleichen Tom Recke aus Weimar.