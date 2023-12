LC Rudolstadt durchbricht Schallmauer

Rudolstadt Der erst im Jahr 2017 gegründete Laufclub freut sich über steigende Mitgliederzahlen, die den Vorstand jetzt im Amt bestätigten

Der Laufclub Rudolstadt hat einen neuen Vorstand oder vielmehr glänzt der Verein mit Kontinuität: Denn die Vorstandsmitglieder wurden bei der jüngsten turnusmäßigen Mitgliederversammlung, die im Alten Rathaus der Saalestadt stattfand, in ihrem Amt bestätigt. Damit bleibt auch Uwe Schmidt weiterhin Vereinsvorsitzender des vergleichsweise jungen Sportvereines der Saalestadt.

Drei sportliche Highlights des LC Rudolstadt

Uwe Schmidt stellte das Tätigkeitsjahr 2022 vor, was von zahlreichen Veranstaltungen und sportlichen Aktivitäten des gesamten Vereins und dessen Mitglieder geprägt war. Dabei erinnerte er an die besonderen Bedingungen in der ausklingenden Coronazeit und deren Auswirkungen auf die Ausgestaltung des Heineparklaufs genauso wie an die Veränderungen beim Schiller-Staffel-Lauf und andere, in Erinnerung bleibende Ereignisse. Beide Veranstaltungen gehören seit Jahren zu den prägenden Lauf-Events der Stadt, wobei sich vor allem der Heineparklauf sehr großer Beliebtheit erfreute. Aber auch der Schiller-Staffel-Lauf, der in diesem Jahr in veränderter Form stattfand und für den der Verein maßgeblich die sportliche Organisation innehat, ist aus dem Veranstaltungskalender nicht mehr wegzudenken.

Fröbellauf platzt fast aus allen Nähten

Gleiches trifft zudem auf den Fröbellauf zu, der zu den drei sportlichen Highlights des Vereins gehört. Nach langer Pause wieder aus der Taufe gehoben, erfreut er sich großer Beliebtheit über die Kreisgrenzen hinaus. „Wir platzen da, was die Teilnehmerzahlen angeht, fast aus allen Nähten“, so Roberto Mehner, der stellvertretende Vereinsvorsitzende.

Uwe Schmidt ist alter und neuer Vorsitzender beim LC Rudolstadt. Foto: Peter Scholz

Aber nicht nur bei den Teilnehmern klettern die Zahlen beim LC Rudolstadt: Im vergangenen Jahr durchbrach der Verein mit dem 100. Mitglied eine Schallmauer. „Trotz Corona gab es hier keinen Einbruch“, sagt Mehner. Heute sind im Laufclub, der 2017 gegründet wurde, 105 Sportlerinnen und Sportler organisiert. Und die Zahlen steigen kontinuierlich weiter.

Ehrenamtliches Engagement immens wichtig

Schmidt bedankte sich bei seinen Vorstandsmitgliedern, den Übungsleitern, aber auch bei jedem einzelnen Mitglied für deren uneigennütziges Wirken im Ehrenamt. „Ohne dieses Engagement kann der Trainings- und Geschäftsbetrieb auf einem solch qualitativ hochwertigem Niveau nicht angeboten und gehalten werden“, so der alte und neue Vorstandschef. Auch die Wortmeldungen einzelner Mitglieder zeigte, dass man sich sehr wohl bewusst ist, dass das ehrenamtliche Engagement ein wichtiger Faktor in der Vereinsarbeit ist.

Kontaktlose Läufe rund um die Weihnachtszeit

Aber nicht nur der Blick zurück ist erfreulich, auch die Vorhaben im neuen Jahr lassen darauf schließen, dass sich der Verein weiterhin gut in das sportliche regionale Leben einbringt. Denn auch 2024 organisiert der LC Rudolstadt die genannten drei Läufe und starteten bereits rund um die Weihnachtsfeiertage mit seiner AfterChristmasChallenge und dem AfterChristmasRun. Die beiden kontaktlosen Läufe wurden in der Corona-Zeit geboren und finden zum Jahreswechsel zum vierten Mal statt.

Vereinsmitglied Jürgen Klöpfel bezeichnete nicht nur durch die Präsenz bei den vorn genannten Laufveranstaltungen die Außendarstellung des Laufclubs als sehr positiv. Dagegen regte Rainer Hermann an, dass die besonders ambitionierten Lauf-Protagonisten sich mehr an den Landesmeisterschaften beteiligen und damit den Laufclub Rudolstadt auch bei offiziellen Wettkämpfen mehr in den Vordergrund rücken.