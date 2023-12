Leichtathleten drücken Erfurter Silvesterlauf-Jubiläum ihren Stempel auf

Erfurt Hindernisspezialist Robin Müller kann sich erneut über den Sieg am Steigerwaldstadion freuen. Geherin Ada Junghanß ist bei den Frauen erstmals ganz vorn.

Robin Müller und Ada Junghanß heißen die Jubiläumssieger des Erfurter Silvesterlaufs. Während sich der Hindernisläufer vom LC Top-Team Thüringen wie im vergangenen Jahr über 10 km durchsetzte, feierte die Geherin vom Erfurter LAC bei der 50. Austragung ihren ersten Erfolg auf der langen Strecke. Sowohl 2019 als auch 2022 ist die deutsche U20-Vizemeisterin im 3000-Bahngehen Dritte geworden. Diesmal setzte sich die 19-Jährige nach drei Runden an die Spitze der Frauenwertung und ließ in 38:16,2 min die Vorjahreszweite Sophie Gießmann vom LTV Erfurt (38:55,8 min) hinter sich. Dritte wurde Tina Gebhardt (39:55,3 min).

Reserven besaß auch Robin Müller. Der deutsche U23-Hindernismeister entschied im Endspurt das Fünf-Runden-Rennen um das Steigerwaldstadion vor dem 10.000-m-Meister der U23, Tom Förster, für sich. 31:23,8 min betrug die Siegerzeit für den 20 Jahre jungen Schleizer. Gut drei Sekunden dahinter überquerte der für die LG Braunschweig startende Glauchauer in 31:27,1 min die Ziellinie. Cross-EM-Starter Roman Freitag (Erfurter LAC) lief in 31:36,6 min angesichts vieler Läufer auf der Strecke ebenfalls eine ansprechende Zeit.

Vor allem die hiesigen Leichtathleten drückten dem 50. Silvesterlauf ihren Stempel auf. Mittelstreckenläufer Maximilian Skluka wiederholte seinen Erfolg aus dem Vorjahr über 4 km. Der Sieg in 12:15,7 min bedeutete den letzten im Trikot für Wattenscheid. Der in Gotha lebende 23-Jährige startet ab dem neuen Jahr für Erfurt. Seit einem Jahr trainiert er in der Gruppe von Enrico Aßmus mit. Auf die nächsten Plätze kamen Luca Minale (12:29,5 min/Gateshead Harriers Newcastle) und Marcel Bräutigam (12:35,5 min/Rennsteiglaufverein).

Mit Minale bekam das Jubiläumsrennen auch einen internationalen Anstrich. Der 21-Jährige aus London, der seine Großeltern in Suhl besuchte, nutzte den Anlass, um gleich noch die zehn Kilometer zu rennen. Dem U23-Hindernismann gingen dann aber die Kräfte aus, um die fünf Runden im schnellen Tempo durchhalten zu können. Die Beine seien explodiert, sagte der Neunte über 10 km. „Aber Spaß hat’s gemacht“, fand er. Auch Bräutigam hatte zum Jahresabschluss zwei Starts durchgezogen. Der 36-Jährige wurde über 10 km zudem Sechster.

Neben den beiden Hauptrennen bot vor allem auch der Jedermannlauf Anlass für Klein und Groß, um aktiv den letzten Tag des Jahres zu beginnen. Einige Hundert liefen die Runde mit. Insgesamt kamen so zum 50. Silvesterlauf weit mehr als 1500 Starter zusammen.