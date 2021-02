Leichtathletik: Deutsche Hallenmeisterschaften sind auch Ausbruch aus dem Alltag

Martin Grau (rechts) vom LC TopTeam Thüringen freut sich über die willkommene Abwechslung vom Trainingsalltag am kommenden Wochenende.

Martin Grau hielt sogar schon das Flugticket in den Händen. Im Januar wollte der 3000-Meter-Hindernisläufer vom LC TopTeam Thüringen mit der Nationalmannschaft ins Trainingslager nach Südafrika reisen. Aber die Corona-Krise hat allen Plänen – mal wieder – einen Strich durch die Rechnung gemacht. Kurzerhand wurden die Übungseinheiten eben zu Hause absolviert. „Wir haben fast das identische Training in Erfurt bestritten. Da mussten wir kaum Abstriche machen“, sagt Grau, weshalb er auch in den kommenden Wochen vor der Haustür trainieren wird.