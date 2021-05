Leichtathletik-Trainer Dieter Hermann wird 80

Erfurt. Dieter Hermann führte einst Nils Schumann zum Olympiasieg über die 800 Meter. Am Donnerstag feiert der erfolgreiche Trainer seinen 80. Geburtstag.

Das erfolgreiche Gespann ist heute im kleinen Kreis wieder vereint. Dieter Fromm, einst 800-m-Europameister und später Trainer, sowie Nils Schumann wollen Dieter Hermann gratulieren. Ihr Weggefährte und Förderer feiert in Erfurt seinen 80. Geburtstag. „Das Präsent werden wir ihm angesichts der Corona-Zeiten über den Balkon hinüberreichen“, sagt Nils Schumann, dessen größter Erfolg untrennbar mit jenem Mann verbunden ist.

„Er war immer wie ein zweiter Vater für mich und eine entscheidende Figur auf meinem Weg zum Olympiasieg“, sagt der 42-Jährige über seinen früheren Trainer, der die Krönung seiner Arbeit auf seine Weise erlebte. Im brodelnden Olympiastadion von Sydney rieben sich am 27. September 2000 knapp 110.000 Zuschauer verwundert die Augen, als Schumann über die 800-m-Meter die Sensation geschafft hatte. Während der Thüringer im Blitzlichtgewitter groß gefeiert wurde, stand Dieter Hermann unten an der Tartanbahn. Ganz allein, ganz still. Er lächelte nur, und bekam feuchte Augen. Sich in den Vordergrund drängeln, das war nie seine Art.

Vor der Krönung seiner Trainerkarriere flog Hermann nicht etwa ins Höhentraining nach Afrika. Im regnerischen Sommer 2000 bezog er mit seinen Athleten ein Ferienhaus in Oberhof. „Das hat mich genervt. Ich hätte lieber in Miami Beach trainiert oder in Kenia. Aber er hat es geschafft, mit seiner Art aus meinen Fähigkeiten das Optimale herauszuholen“, sagt Schumann. Den Trainingsplan zeichnete er – natürlich handschriftlich – akribisch auf ein weißes Blatt Papier, auf dem farblich markiert war, wie die entscheidenden Wochen vor den Sommerspielen verlaufen werden.

Dieter Hermann stammt aus Herpf, einem kleinen Ort in der Nähe von Meiningen, wo er einst mit dem Fußballspielen begann. Zum Laufen kam er erst mit 16. So wie er später seine Athleten forderte, war er sich selbst nie für eine harte Übungseinheit zu schade. Im Training auf Skiern trug er schon mal Gasflaschen im Rucksack, 15 Kilometer über die Thüringer Felder.

Viermal wurde er DDR-Meister, holte unter anderem mit Dieter Fromm, Manfred Matuschewski und Frank Richter bei den Titelkämpfen 1966 die Goldmedaille über die 4x800 Meter. Aber ein internationaler Triumph gelang ihm nie. Das schaffte er dann als Trainer. Den ersten Erfolg nach der Wende feierte er mit Hauke Fuhlbrügge, der im August 1991 bei der WM in Tokio über die 1500 Meter zwar nur hauchdünn ins Finale einzog, aber dennoch Dritter wurde. Martin Strege und Ralf Aßmus erreichten später die WM-Finals über die 3000 Meter Hindernis.

Die Bodenhaftung hat Dieter Hermann deswegen nie verloren. „Er hat sich nie wichtig genommen. Geld war ihm egal“, sagt Schumann. Der legendäre Trainer schaffte mit 70 noch locker täglich 40 Liegestütze. „Dass Dieter aufgrund seiner gesundheitlichen Probleme nicht mehr mit Rat und Tat helfen kann, ist sehr schade. Ihn könnte die Leichtathletik noch gut gebrauchen“, sagt Nils Schumann.