DLV entmachtet Cheftrainerin Stein

Darmstadt Vier Wochen nach der ersten medaillenlosen Weltmeisterschaft hat der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) Cheftrainerin Annett Stein entmachtet. Wie der DLV auf seiner Homepage mitteilte, sollen die leitenden Bundestrainer künftig direkt an Sportdirektor Jörg Bügner berichten.

Vier Wochen nach der ersten medaillenlosen Weltmeisterschaft hat der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) Cheftrainerin Annett Stein entmachtet. Wie der DLV auf seiner Homepage mitteilte, sollen die leitenden Bundestrainer künftig direkt an Sportdirektor Jörg Bügner berichten.

Dessen Kompetenzbereich werde „signifikant erweitert“, hieß es. Mit Annett Stein würden derzeit Gespräche über ihre zukünftigen Aufgaben beim DLV geführt.

„Wir treiben damit den Strukturwandel innerhalb des DLV konsequent weiter voran“, sagte der DLV-Vorstandsvorsitzende Idriss Gonschinska. Ziel sei es, die Verantwortlichkeiten zu schärfen. „Wir wollen schneller, schlanker und horizontaler agieren, mit weniger Hierarchien“, erklärte der 54-Jährige.

Damit zieht der DLV schon nach dem zweiten von drei Tagen der Ständigen Konferenzen Leistungssport sowie Talententwicklung und Nachwuchsförderung in Darmstadt Konsequenzen aus dem ernüchternden Abschneiden bei der WM vor vier Wochen in Budapest. Dort hatten die deutschen Athleten erstmals seit Einführung der Titelkämpfe mit der Premiere 1983 in Helsinki keine Medaille gewonnen.