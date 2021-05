Stabhochspringen Duplantis startet bei Golden Spike in Ostrava

Ostrava. Stargast des traditionsreichen Leichtathletik-Meetings Golden Spike ist in diesem Jahr der Stabhochsprung-Überflieger Armand Duplantis.

Der schwedische Weltrekordhalter wird am 19. Mai im tschechischen Ostrava (Ostrau) erwartet, wie die Veranstalter bekanntgaben. Für den 21-Jährigen wird es das erste diesjährige Stadionevent in Europa sein. Aufgrund einer Ausnahmegenehmigung dürfen trotz Corona-Pandemie 1500 Zuschauer beim 60. Golden-Spike-Treffen dabei sein. Duplantis hatte im Februar in der Halle die Marke von 6,18 Metern übersprungen.

Aus Deutschland hat Johannes Vetter von der LG Offenburg seine Teilnahme zugesagt. Der gebürtige Dresdner hält mit 97,76 Metern den deutschen Rekord im Speerwurf. Dabei sind zudem die tschechische Speerwerferin und zweifache Olympiasiegerin Barbora Spotakova sowie die polnische Hammerwerferin Anita Wlodarczyk. Das Sportfest findet bereits seit 1961 statt. Es ist heute Bestandteil der World Athletics Continental Tour Gold.

