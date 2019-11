Erfurt. Wenn man sich mit der 15 Jahre alten Leichtathletin Anika Biehl vom TuS Jena unterhält, hört man nicht heraus, dass sie eigentlich aus Sachsen kommt.

Dass sie im Sommer 2008 überhaupt in Jena gelandet ist und nicht etwa in Dresden und Chemnitz, lag auch an ihrer Trainerin beim OSC Löbau, Ines Busch. Sie war auch mal Schülerin in Jena, sie lief noch zusammen mit einstigen Weltklasse-Athletin Heike Drechsler in einer Staffel.

Anika Biehl schaute sich im Januar 2008 Jena an – und entschied sich für die Saalestadt. Bis Sommer 2010 gehörte sie zur Trainingsgruppe von Rico May, der ins Schwärmen kommt. "Anika ist ein riesiges Talent, sie ist der schnellligkeitsorientierte Typ. Sie kann aber auch 800 Meter sehr gut laufen", sagte May über seine ehemalige Athletin. Seit Herbst 2010 trainiert Biehl bei Michael Höhne.

Voriges Wochenende demonstrierte die Athletin bei den Landesmeisterschaften in Erfurt ihre Vielseitigkeit. Über die 60 Meter lief sie 7,84 Sekunden so schnell, wie noch nie. Mit der Zeit qualifizierte sie sich für die Deutsche Hallenmeisterschaft der B-Jugendlichen. Ihren zweiten Landesmeistertitel holte sie sich über 200 Meter mit einer Zeit von 25,46 Sekunden. Beim 60-Meter- Hürdenlauf gewann sie Bronze. Im Vorlauf war sie noch schneller. Im Weitsprung kam sie auf 5,43 Meter. Defizite hat sie noch im Wurf.

2009 feierte sie ihren bisher größten Erfolg. In Bad Oeynhausen wurde sie Zweite bei der Deutschen Meisterschaft im Block-Mehrkampf Lauf. "Anika ist ehrgeizig, wissbegierig. Es hat Spaß gemacht, sie zu trainieren", sagte May.

Am Wochenende startet Anika Biehl bei den Deutschen Mehrkampfmeisterschaften in Frankfurt.