Keleta und Fitwi bei Dubai-Marathon unter Olympia-Norm

Dubai Beim Marathon in Dubai schafft ein deutsches Duo gute Platzierungen und blickt nun Richtung Olympia.

Das deutsche Marathon-Duo Samuel Fitwi und Melat Kejeta hat in Dubai die Olympia-Norm deutlich unterboten und bei dem Rennen über 42,195 Kilometer auch gute Platzierungen verbucht. Die WM-Elfte Keleta aus Kassel kam in 2:21:47 Stunden auf Platz vier, der Trierer Fitwi wurde in 2:06:27 Stunden Fünfter.

Beide können nun mit einem Start bei den Spielen in Paris planen. Kejeta schaffte im Qualifikationszeitraum die beste Zeit einer deutschen Läuferin. Vor dem Rennen in Dubai lag Domenika Mayer in dieser Rangliste vor Laura Hottenrott. Für das Olympia-Rennen gibt es drei deutsche Plätze.

Bei den Männern dürften sie an den deutschen Rekordhalter Amanal Petros, Fitwi und Europameister Richard Ringer gehen. Nur dieses Trio hat die internationale Olympia-Norm unterboten.

Die Siege in Dubai gingen jeweils nach Äthiopien. Bei den Frauen gewann Tigist Ketema in Streckenrekordzeit von 2:16:07 Stunden, bei den Männern Addisu Gobena in 2:05:01 Stunden. Für beide war es jeweils ihr erster Marathon.