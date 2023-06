Lief in Florenz Weltrekord: Faith Kipyegon.

Leichtathletik Kenianerin Kipyegon läuft in Florenz 1500-Meter-Weltrekord

Florenz Ein Weltrekord überstrahlt das Diamond-League-Meeting in Florenz. Für Gina Lückenkemper läuft es ganz gut, für Malaika Mihambo noch nicht.

Die kenianische Leichtathletin Faith Kipyegon hat den Weltrekord über 1500 Meter verbessert. Die 29 Jahre alte Olympiasiegerin lief zum Abschluss des Diamond-League-Meetings in Florenz am Freitagabend 3:49,11 Minuten.

Damit unterbot Kipyegon die fast acht Jahre alte Marke der Äthiopierin Genzebe Dibaba, die am 17. Juli 2015 in Monaco 3:50,07 Minuten gelaufen war. Im Ziel gratulierte auch Weltverbands-Präsident Sebastian Coe, einst selbst Weltrekordler und Olympiasieger. „Ich bin überrascht, damit habe ich heute nicht gerechnet“, sagte Kipyegon dem TV-Sender Sky.

Lückenkemper Zweite über 100 Meter

Gina Lückenkemper sprintete zuvor auf den zweiten Platz über 100 Meter. Die Doppel-Europameisterin lief 11,09 Sekunden, war damit aber ohne Chance gegen Siegerin Marie-Josée Ta Lou aus der Elfenbeinküste. Die Olympia-Vierte von Tokio siegte in 10,97 Sekunden klar. Bei den Männern gewann Weltmeister Fred Kerley aus den USA unangefochten in 9,94 Sekunden.

Malaika Mihambo belegte zum Saison-Einstand im Weitsprung Rang fünf. Die Olympiasiegerin und zweimalige Weltmeisterin startete mit zwei ungültigen Versuchen. Im dritten gelangen ihr dann 6,57 Meter, das blieb ihre beste Weite. Den Sieg holte die Italienerin Larissa Iapichino mit 6,79 Metern. In der Vorbereitung hatte ein Infekt Mihambo gestoppt. Bei der WM in Budapest vom 19. bis 27. August strebt die 29-Jährige den Titel-Hattrick an.

Diskuswerferin Shanice Craft belegte mit 64,47 Metern einen guten dritten Platz. Die 30-Jährige vom SV Halle musste sich nur Valarie Allman aus den USA und der Chinesin Bin Feng geschlagen geben. Allman warf 65,96 Meter, Feng nur fünf Zentimeter weniger.