Sehnsucht nach den 90 Metern - Julian Weber peilt Triple an

Kassel Den Ruf als ewiger Vierter ist Speerwerfer Julian Weber seit seinem Titel bei der Heim-EM los. Mit neuem Selbstvertrauen will er den Meisterschafts-Hattrick. Eine Marke reizt ihn besonders.

Europameister Julian Weber freut sich „mega“ auf die deutschen Leichtathletik-Meisterschaften. „Ich will meinen Titel verteidigen und würde sehr gerne das Triple mit nach Hause nehmen“, verkündete Deutschlands aktuell bester Speerwerfer vor dem Start am Samstag (17.15 Uhr/ZDF) in Kassel.

So gerne würde der Mainzer bei den nationalen Titelkämpfen endlich die 90-Meter-Marke knacken. „Ich bin optimistisch, dass das noch passieren kann“, sagte Weber. Mit einer Saisonbestweite von 88,37 Metern hat er sich in der Sommersaison bereits gut präsentiert.

Seit seinem umjubelten EM-Gold in München im vergangenen Jahr ist Weber den Ruf des ewigen Vierten los. Lange stand er im Schatten der Kollegen wie Ex-Weltmeister Johannes Vetter (Offenburg) oder Olympiasieger Thomas Röhler (Jena). Doch jetzt genießt er den Status als Nummer 1. Vetter musste die Teilnahme an den deutschen Meisterschaften angeschlagen absagen. Wie gut Röhler nach einer schwierigen Zeit mit Rückenleiden noch mal wird, muss sich zeigen.

Weber will bei WM um Medaillen mitkämpfen

Weber erwartet „die anderen“ auf dem Weg zurück in die Weltspitze, sagte er im DM-Vorfeld. Er selbst geht in diesem Jahr mit einem ganz neuen Selbstverständnis an den Start. Die Medaille habe ihm „extrem viel gegeben“, auch „extrem viel Selbstbewusstsein“. Er habe so hart trainiert wie noch nie zuvor, sagte er.

Weber ist auch eine der deutschen Hoffnungen für die Weltmeisterschaften vom 19. bis 27. August in Budapest. „Da will ich ganz vorne mitmischen und um die Medaillen mitkämpfen“, sagte der 28-Jährige.

Neben dem formstarken Weber präsentieren sich auch Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo (LG Kurpfalz) und die doppelte Sprint-Europameisterin Gina Lückenkemper (SCC Berlin) den deutschen Leichtathletik-Fans. Sie wollen mit Meisterehren Schwung für die WM holen. Nicht am Start ist dagegen 5000-Meter-Europameisterin Konstanze Klosterhalfen. Die 26-Jährige sagte wegen Schmerzen am Fuß ab.

Die ersten DLV-Asse können bereits kurz nach den deutschen Meisterschaften ihren Trip nach Budapest planen. Sicher qualifiziert sind bei erfüllter Norm jeweils die Top 2 der nationalen Titelkämpfe.