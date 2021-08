Sprinter Floors und Streng sind die Vorlaufschnellsten

Tokio. In der 100-Meter-Konkurrenz der legendären Klasse von "Blade Runner" Oscar Pistorius kommt es bei den Paralympics in Tokio am Montag voraussichtlich zum Zweikampf zwischen Felix Streng und Johannes Floors.

Zunächst gewann Floors am Sonntag seinen Vorlauf über 100 Meter der Unterschenkelamputierten mit paralympischem Rekord von 10,79 Sekunden, dann übertraf ihn Streng um sieben Hundertstelsekunden.

Der 26 Jahre alte Leverkusener Floors ist Weltmeister und mit 10,54 Sekunden Weltrekordler und gilt als schnellster Mann auf zwei Prothesen. Der genau acht Tage jüngere Streng, der neuerdings in London trainiert und für Wetzlar startet, trägt nur rechts eine Prothese.

Am Montag um 13.36 Uhr deutscher Zeit greifen sie nach ihrem ersten Individualgold bei den Paralympics nach dem gemeinsamen Sieg mit der Staffel 2016. David Behre, 2016 zusammen mit Markus Rehm ebenfalls Staffelmitglied, schied in seinem wohl letzten Einzelrennen mit 12,10 Sekunden aus. Er soll in Tokio noch in der Staffel starten.

© dpa-infocom, dpa:210829-99-12360/2