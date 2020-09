Leichtathletin Luise Herdegen will in Heilbronn ins Finale

Luise Herdegen (19) will ihr Sportjahr 2020 am kommenden Wochenende in Heilbronn mit einer guten Leistung beenden. Sie gehört zum Teilnehmerfeld bei den Deutschen U20-Meisterschaften über die 400 Meter Hürden.

Die Norm von 65,20 Sekunden hat sie deutlich unterboten. Am 18. Juli lief sie in Erfurt 62,32 Sekunden. Die Athletin vom Leichtathletik Club (LC) Jena geht mit dem siebtbesten Wert in die Titelkämpfe. Ihr Ziel ist klar: Die junge Frau, die aus Molbitz, einem Ortsteil von Neustadt/Orla kommt, will das Finale der besten Acht erreichen. Der Endlauf wird am Sonntag um 14.25 Uhr gestartet.

Vollgas von Beginn an

Ein Blick auf die Jahresbestzeiten der 15 Teilnehmerinnen macht deutlich: Alles ist möglich. Der Abstand nach oben ist gering, genau wie der Vorsprung auf die Sportlerinnen, die mit ihren Zeiten hinter der Sportlerin aus Jena liegen. „Ich muss sicher in die Nähe meiner Bestzeit laufen. Taktieren ist nicht angesagt. Es gibt für mich nur eins: Vollgas“, sagt sie.

Der Wettkampf in Erfurt war der erste von nur zwei Wettkämpfen in der Freiluftsaison. Danach war sie noch einmal Ende Juli bei der Gala in Regensburg dabei.

Da lief es nicht ganz so gut. Sie gewann zwar ihren Zeitlauf, in der Gesamtwertung reichte es aber nur zu Platz zwölf. Am Samstag folgt der dritte Auftritt. Laut Zeitplan beginnen die zwei Halbfinal-Läufe über die Stadionrunde um 15.55 Uhr.

Saisonverlauf war lange unklar

Die Einteilung der beiden Läufe steht noch nicht fest. Die Jahresschnellsten bekommen die Bahnen drei bis sechs. Dass die 19-Jährige in Heilbronn überhaupt startet, war keine Selbstverständlichkeit.

Ursprünglich waren die Titelkämpfe schon vor sechs Wochen geplant. Corona verhinderte eine Austragung. Dann war lange unklar, wie die Saison für die besten deutschen Nachwuchs-Leichtathleten weitergeht.

Viele Athleten beendeten ihre Saison. Auch beim LC Jena konzentrieren sich einige bereits auf die Vorbereitung für die Hallensaison 2020/21. Luise Herdegen wählte einen anderen Weg.

2019 ist vergessen

„In Absprache mit meinem Trainer haben wir vor vier Wochen einen kompletten Wettkampfaufbau begonnen. Ich wollte die Meisterschaften auf jeden Fall mitnehmen. Es ist mein letzter Wettkampf in der U20“, sagt Herdegen.

Ihr Negativ-Erlebnis von den nationalen Meisterschaften 2019 hat sie abgehakt. Damals durfte sie nicht laufen, da ihre Startkarte nicht beim Veranstalter abgegeben wurde. Luise Herdegen liebt ihren Sport. „Niederlagen und Rückschläge gehören dazu. Ich schaue jetzt nur nach Heilbronn“, sagt sie.