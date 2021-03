Leipzig verpflichtet Top-Talent Brobbey von Ajax Amsterdam

Leipzig. RB Leipzig hat das niederländische Top-Talent Brian Brobbey langfristig verpflichtet. Der 19 Jahre alte Mittelstürmer von Ajax Amsterdam unterschrieb beim sächsischen Fußball-Bundesligisten einen Vertrag ab Sommer bis zum Jahr 2025. Das teilte der Verein mit.

"Brian Brobbey passt als junger, sehr variabler und durchsetzungsstarker Spieler genau in das Profil von RB Leipzig. Er hat zuletzt bei Ajax Amsterdam gezeigt, dass er auf internationaler Ebene mithalten kann", sagte RB-Sportdirektor Markus Krösche.

RB setzte sich laut Krösche gegen "andere europäische Top-Clubs" durch. Brobbey war ablösefrei. Der Torjäger wurde in der Ajax-Jugend ausgebildet. Er wird vom international bestens vernetzten Mino Raiola beraten, der auch Dortmunds Erling Haaland und Superstar Zlatan Ibrahimovic vertritt. Beim 3:0-Sieg von Amsterdam im Achtelfinal-Hinspiel der Europa League gegen Young Boys Bern erzielte Brobbey am Donnerstag in der Nachspielzeit das Tor zum Endstand.

Brobbey bezeichnete Leipzig-Coach Julian Nagelsmann als jungen und sehr guten Trainer, "von dem ich noch viel lernen kann".

© dpa-infocom, dpa:210312-99-793285/2