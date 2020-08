Bundesligist SC DHfK Leipzig gastiert in der Sportschule Bad Blankenburg

Bad Blankenburg. Leipziger planen keine Testspiele in der Region. Nicht zum ersten Mal an der Sportschule im Training

Leipziger Handball-Erstligist beginnt Trainingslager in Bad Blankenburg

Handball-Bundesligist SC DHfK Leipzig hat gestern in der Landessportschule Bad Blankenburg mit seinem viertägigen Trainingslager – hier begrüßt Trainer Andre Haber die Spieler in der Vierfelderhalle – begonnen. Der Tabellenachte der vergangenen Bundesliga-Saison absolviert in der Einrichtung insgesamt sechs Trainingseinheiten.