Lenz lässt Schwarz-Weiß Erfurt kurz jubeln

Vilsbiburg. Erfurterinnen verlieren in Vilsbiburg dennoch.

Ein Ass, und es war vollbracht. Nach drei abgewehrten Satzbällen ließ Sindy Lenz die Erfurter Bundesliga-Volleyballerinnen durch ihre kurze Aufgabe erstmals hüpfen. Das Erfolgserlebnis, das es gebraucht hatte, um ein Team wie Vilsbiburg zu ärgern, war mit dem 1:1 nach Sätzen da. Weiteren Nutzen daraus ziehen konnten die Schwarz-Weiß-Damen jedoch nicht. Mit einem 1:3 (-19, 26, -11, -11) ging für den Letzten auch das zweite Spiel im neuen Kalenderjahr verloren. Mit Schwerin am Mittwoch (16.30 Uhr) und Dresden am Samstag (18 Uhr) kommen nun zwei ganz schwere Aufgaben auf die Erfurterinnen zu.

Das Rote-Raben-Team um den vergangene Saison noch in Erfurt aktiven Coach Florian Völker zeigte sich in den anderen drei Durchgängen präsenter, konstanter, druckvoller. Allen voran Danielle Brisebois. Die Kanadierin, die mit nach Vilsbiburg gewechselt war, schwang sich zu einer der entscheidenden Figuren auf und durfte sich als Punktbeste (24) über eine weitere Ehrung als wertvollste Spielerin freuen.

Die Erfurterinnen steigerten sich gegenüber dem 0:3 in Wiesbaden und zeigten im zweiten Satz, wozu sie in der Lage sein können. Sie gaben den Rhythmus vor, fanden immer wieder Lösungen, wenn Vilsbiburg herankam. Selbst drei abgewehrte Satzbälle steckte der Letzte weg, konnte die Leistung aber nicht halten. „Wir müssen Geduld haben“, so Trainer Gil Ferrer Cutino. Und machte gegen Ende eine Müdigkeit aus, insbesondere mental. se