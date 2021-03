Leonhardts Weltrekordversuch auf der Himmelsleiter

Lengenfeld/Stein Ultra-Triathlon-Bestmarkeninhaber Dirk Leonhardt, aufgewachsen in Lengenfeld unterm Stein, möchte am Wochenende so lange wie noch niemand zuvor Stufen auf- und absteigen.

Für bundesweites Aufsehen hatte Dirk Leonhardt bereits im vergangenen Sommer mit seinem Ultra-Triathlon-Weltrekord gesorgt. Am kommenden Wochenende peilt der Extrem-Ausdauersportler, der in Eisenach geboren und in Lengenfeld unterm Stein aufgewachsen ist, eine neue außergewöhnliche Bestmarke an: Gemeinsam mit Judith Gebkea Strich möchte er den längsten Outdoor-Nonstop-Treppenlauf der Geschichte hinlegen.