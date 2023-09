Lewandowski und Cancelo sorgen für späten Barcelona-Sieg

Barcelona Barcelona hat sein Heimspiel gegen Celta Vigo eigentlich schon verloren, doch dann treffen alte Bekannte aus der Bundesliga.

Die früheren Bayern-Profis Robert Lewandowksi und João Cancelo haben für den FC Barcelona mit ihren späten Toren ein fast schon verlorenes Spiel gegen Celta Vigo noch gedreht.

Dank der Treffer von Lewandowski (81./85. Minute) und Cancelo (89.) gewannen die Katalanen das Spiel gegen den Außenseiter nach 0:2-Rückstand noch mit 3:2 (0:1).

Barcelona übernahm zumindest bis Sonntag die Tabellenspitze in Spaniens höchster Fußball-Liga. Das Team um Nationalmannschaftskapitän Ilkay Gündogan hat einen Punkt Vorsprung vor Real Madrid und ist punktgleich mit dem FC Girona. Spaniens Rekordmeister Real kann allerdings am Sonntag die Spitze in La Liga mit einem Sieg im Madrid-Duell gegen Atlético wieder übernehmen.

Der Norweger Jorgen Strand Larsen (19.) hatte die Gäste früh in Führung gebracht, Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen war chancenlos. Der Grieche Tassos Douvikas (76.) sorgt dann für die eigentlich beruhigende Führung. Dann kam Lewandowski: Der frühere Bayern-Stürmer sorgte mit seinem Doppelpack für den Ausgleich, ehe Cancelo doch noch den Siegtreffer erzielte.