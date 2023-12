Wo liegt im Thüringer Wald Schnee? Die Schneehöhen für Pisten und Loipen

Die aktuellen Schneehöhen und welche Loipen, Pisten und Lifte im Thüringer Wald genutzt werden können.

Der Thüringer Wald lädt zum Rodeln, Langlauf und Alpinski ein. Hier erfahren Sie, ob und wie hoch der Schnee liegt und welche Pisten, Loipen und Lifte geöffnet sind:

Der aktuelle Wintersportbericht vom 8. Dezember 2023

Aktuelle Schneehöhen: bis 65 cm Naturschnee

Präparierte Langlaufstrecken: ca. 551 km

Präparierte Rodelhänge: 23 Rodelhänge

Präparierte Winterwanderwege: 48 Strecken

Geöffnete Liftanlagen: 4 Lifte

Geöffnete Snow-Tubing Anlagen: 0 Anlagen

Ab dem heutigen Freitag ist neben den Skiliften in Brotterode, Oberhof und Oberweißbach auch der Skilift „Am Roten Hoor“ in Altenfeld erstmalig in dieser Saison geöffnet. Wie es vom Regionalverbund weiter heißt, folgen am morgigen Samstag der Skilift am Ersteberg in Masserberg, die Skiarea Heubach, die Skiarena Silbersattel in Steinach sowie das Skiareal Sigmundsburg.

Darüber hinaus laufen am Wochenende die Schlittenlifte in Oberhof an der alten Golfwiese und in der Winterwelt in Schmiedefeld.

Anreise in den Thüringer Wald

Bei der Anreise sollten Gäste im Thüringer Wald ausschließlich die ausgewiesenen Parkplätze nutzen. Vor allem an den Wochenenden sollten populäre Ausgangspunkte für Wintersport, wie Oberhof, Schneekopf/Schmücke sowie Masserberg, nach Möglichkeit gemieden werden. Weitere Infos gibt es am Schneetelefon unter 0800 - 72 36 488.

