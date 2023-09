Live! Alles perfekt mit Nagelsmann? DFB-Gremien treffen sich

Frankfurt/Main Der DFB hat für 12 Uhr zur einer Pressekonferenz eingeladen. Dann soll der neue Bundestrainer vorgestellt werden. Der Live-Ticker.

Wenn sich die deutsche Fußball-Prominenz an diesem Freitag in Frankfurt versammelt, geht es eigentlich nur eine Frage: Wer wird neun Monate vor der Heim-EM neuer Bundestrainer? Die Zeichen stehen schon vor dem Treffen der DFB-Gremien eindeutig auf Julian Nagelsmann, der die Nachfolge des zuletzt immer ratloseren Hansi Flick übernehmen und bis zum Turnier im kommenden Sommer unterschreiben dürfte. Für 12 Uhr hat der Deutsche Fußball-Bund zu einer Pressekonferenz eingeladen.

Präsident Bernd Neuendorf und Sportdirektor Rudi Völler, der beim 2:1-Sieg gegen Frankreich noch einmal als Teamchef eingesprungen war, haben sich in dieser Woche bereits persönlich mit dem 36-Jährigen getroffen. Es soll bereits eine Einigung geben.

Vertrag bis zur Heim-EM 2024

Dementsprechend sind auch die anvisierten Vertragsdaten für den vor einem halben Jahr beim FC Bayern München geschassten Nagelsmann an die Öffentlichkeit gelangt. Der Bayer soll einen Vertrag bis zur EM unterschreiben und beim Gehalt zu Abstrichen bereit sein. Die Münchener sollen angeblich auf eine Ablöse für den bis 2026 gebundenen Trainer verzichten. Die Bestätigung durch die DFB-Gremien Präsidium, Aufsichtsrat und Gesellschafterausschuss gilt als Formsache.

DFB-Sportdirektor Rudi Völler (links) und Präsident Bernd Neuendorf Foto: dpa

Danach muss es relativ schnell gehen. In gut drei Wochen steht in den USA das erste Länderspiel in der Zeit nach Flick an. Nagelsmann hat also nicht viel Zeit. In der kommenden Woche wäre eine Vorstellung des dann zweitjüngsten Bundestrainers der DFB-Geschichte denkbar, schon kurze Zeit später muss er sich auf seinen ersten Kader festlegen. Die ersten Spieltermine für Nagelsmann wären am 14. Oktober (21 Uhr/MESZ) in East Hartford gegen die USA sowie am 18. Oktober (2 Uhr/MESZ) in Philadelphia gegen Mexiko. (fs/dpa)