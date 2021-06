Live! Belgien erhöht auf 2:0 gegen Russland

St. Petersburg Belgiens Torhüter und Führungsspieler Thibaut Courtois hofft auf ein starkes Spiel seiner Mannschaft gegen Russland. Das Spiel im Live-Ticker.

Belgiens Nationaltrainer Roberto Martínez sieht im Aufeinandertreffen mit Russland bei der EM am Samstag (21.00 Uhr/ZDF und Magenta TV) ein Duell alter Bekannter. "Das erste Spiel ist immer das härteste. Das wird ein echter Test. Es gibt keine Geheimnisse zwischen den beiden Teams, wir kennen uns", sagte der Spanier in St. Petersburg. Zu Details seiner Aufstellung, also zum Beispiel zu einem Startelfeinsatz von Kapitän Eden Hazard, äußerte sich Martínez nicht. Klar ist nur, dass Kevin De Bruyne und Axel Witsel noch nicht zum Einsatz kommen, sondern individuell trainieren.

Torhüter und Führungsspieler Thibaut Courtois will im ersten Spiel gleich ein Zeichen setzen. "Ich hoffe, dass wir eine richtig gute EM spielen können. Wir müssen gewinnen und dann weitermachen, wie wir es bei der WM 2018 gemacht haben", sagte der 29 Jahre alte Torhüter von Real Madrid. Damals war Belgien mit zwei deutlichen Siegen ins Turnier gestartet.

Corona-Fall im russischen Team

Zum am Freitag öffentlich gewordenen russischen Corona-Befund bei Mittelfeldspieler Andrej Mostowoi sagte Courtois: "So etwas ist schon häufiger passiert in der vergangenen Saison. Wir sind das gewohnt. Es ist unglücklich für Russland, aber ich denke, für uns gibt es kein Problem." Das russische Team hatte bei Twitter von einem «ungünstigen Ergebnis von PCR-Tests» geschrieben, ohne Einzelheiten zu nennen. (dpa)