0:3! Frankfurt verliert deutlich beim Champions-League-Debüt

Frankfurt. Nach dem Europa-League-Sieg spielt Eintracht Frankfurt nun zum ersten Mal in der Königsklasse. Zu Gast ist Sporting Lissabon. Der Ticker.

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat bei seiner Premiere in der Champions League einen Fehlstart hingelegt. Der Sieger der Europa League verlor gegen Sporting Lissabon im stimmungsvollen Auftaktspiel der Gruppe D mit 0:3 (0:0) und blieb 112 Tage nach dem Triumph von Sevilla den Nachweis seiner Tauglichkeit für die Königsklasse noch schuldig.

Marcus Edwards (65.), Francisco Trincao (67.) und Nuno Santos (82.) besiegelten die Niederlage der SGE, die in der Vorsaison in der Europa League in 13 Partien ungeschlagen geblieben war. Die Frankfurter stehen somit vor dem ersten Auswärtsspiel bei Olympique Marseille schon unter Zugzwang.

Zuvor waren die Hessen lediglich in der Saison 1959/60 im damaligen Europapokal der Landesmeister auf höchster europäischer Bühne unterwegs. (sid)