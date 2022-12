LIVE! Traumtor Orsic, Kroatien führt 2:1 gegen Marokko

Doha. Wer belegt bei der Fußball-WM in Katar Platz drei? Das machen Marokko und Kroatien unter sich aus. Der Live-Ticker.

Das vorletzte Spiel der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar beginnt: Überraschungsteam Marokko und Kroatien um Topstar Luka Modric messen sich im Spiel um Platz drei. Für wen wird es der glücklichere Abschluss?

Das WM-Spiel um Platz drei zwischen Marokko und Kroatien in unserem Live-Ticker:

Marokko geht stark ersatzgeschwächt in das Spiel um Platz drei. Bayern Münchens Profi Noussair Mazraoui sowie die beiden Stamm-Innenverteidiger Romain Saiss (Besiktas Istanbul) und Nayef Aguerd (West Ham United) stehen am Samstag aus Verletzungsgründen nicht in der Startelf.

Im Mittelfeld ersetzt der frühere deutsche U21-Nationalspieler Abdelhamid Sabiri von Sampdoria Genua den bei diesem Turnier bislang so starken Azzedine Ounahi (SCO Angers).

Auch Kroatien mit einigen Wechsel

Auch die Kroaten nehmen im Vergleich zu ihrer 0:3-Halbfinal-Niederlage gegen Argentinien einige Wechsel vor. Der in München geborene Josip Stanisic vom FC Bayern darf diesmal von Beginn an auf der rechten Abwehrseite spielen. (dpa)

Die Startaufstellungen: