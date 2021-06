Live! Doppelschlag - Schweiz darf aufs Achtelfinale hoffen

Baku. In Gruppe A stehen die Türkei und die Schweiz mit dem Rücken zur Wand. Aber: Vor dem Duell ist für beide noch das Achtelfinale drin.

Vor dem entscheidenden dritten EM-Gruppenspiel gegeneinander haben der Schweizer Nationaltrainer Vladimir Petkovic und sein türkischer Kollege Senol Günes ihre Mannschaften auf mehreren Positionen umgestellt. Bei den Eidgenossen spielen Silvan Widmer und der Frankfurter Steven Zuber anstelle von Fabian Schär und des Wolfsburgers Kevin Mbabu.

Bei den Türken gibt es an diesem Sonntag gleich drei Änderungen. Merih Demiral, Mert Müldür und Irfan Can Kahveci stehen neu in der Anfangsformation. Sie ersetzen Umut Meras, Okay Yokuslu, und Kenan Karaman von Fortuna Düsseldorf.

Beide Mannschaften stehen in Baku ziemlich unter Druck. Die Schweiz hat bisher einen Punkt geholt, die Türkei gar keinen. Beide Teams haben aber noch die Chance, ins Achtelfinale einzuziehen. (dpa)