Löwen fahnden in ganz Europa

Wie ernst die Lage bei den Basketball-Löwen Erfurt ist, zeigt die Reaktion ihres Trainers Florian Gut auf die Frage nach der Personalie David Taylor. Angesprochen auf den Sinn einer Rückholaktion des Topscorers der letzten Saison wird der stets besonnene Coach ungewohnt scharf im Ton: „Das wäre eine reine PR-Maßnahme. Deutsche Guards werden überall mit Kusshand genommen. Dass sein Vertrag trotz seiner starken letzten Saison von uns nicht verlängert wurde und er noch immer arbeitslos ist, liegt allein an ihm“, stellt Gut klar. Taylor hatte eine Verletzung nicht professionell behandeln lassen, sodass die Löwen sich von ihm trennten.

Nun braucht der Erfurter Drittligist aber genau einen, wie Taylor es in Topform war: einen korbgefährlichen Aufbauspieler – und das möglichst schnell. „Die Situation ist sehr ernst“, weiß Gut, dessen Mannschaft in der Hinrunde nur einen Sieg aus elf Spielen geholt und als Letzter schon vier Siege Rückstand auf die Playoff-Plätze hat. Und ausgerechnet jetzt fallen mit Tobias Bode, Robert Franklin und Lorenz Schiller drei Spieler verletzungsbedingt bis Januar, also wohl noch für die nächsten drei bis vier Spiele aus und müssen durch Akteure aus der zweiten und dritten Mannschaft ersetzt werden. „Deshalb wäre jetzt der ideale Zeitpunkt, uns zu verstärken“, so Gut.

Mit Hochdruck sucht der Verein nach einem sogenannten „Combo-Guard“, also einem korbgefährlichen Aufbauspieler, der idealerweise Führungsqualitäten besitzen und die Löwen zum Klassenerhalt führen soll. Die „Fahndung“ führt die Löwen durch ganz Europa, in der engeren Auswahl seien laut Gut unter anderem Spieler aus ost- und südwesteuropäischen Ligen. Die Erfurter versuchen alles, um eine Verstärkung, die das bisherige Gehaltsgefüge übersteigen würde, finanziell zu ermöglichen.

Beim Auswärtsspiel am Sonntag (16 Uhr) beim FC Bayern Basketball II, gegen den es im jüngsten Heimspiel eine 76:92-Niederlage setzte, heißt es für die Löwen aber: Mit dem verfügbaren Personal durchbeißen.