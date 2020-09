Viele Fragen für Löw: "Brauchen auch gutes Ergebnis"

Basel Bei allem Ärger über den vollgestopften Spielkalender setzt Joachim Löw in der Schweiz auf ein Erfolgserlebnis. Denn: Sein Team braucht für die schwierige EM-Saison unbedingt auch eine positive Stimmung. Doch der Bundestrainer hat nicht alles selbst in der Hand.

Im "Joggeli" will Jogi Löw mit seinem Team endlich den Nations-League-Fluch vertreiben. Allerdings muss der Bundestrainer auch in Basel gegen die Schweiz mit Kompromissen leben, die sich maßgeblich durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie ergeben.

Durch die ungewöhnliche Saisongestaltung und nach dem verspielten Sieg der Fußball-Nationalmannschaft gegen Spanien stellen sich Joachim Löw viele Fragen, die der 60-Jährige selbst formulierte: "Wie beginnen wir? Wie können wir die Wechsel gestalten? Und wo liegt vielleicht auch das Risiko einer Verletzung beim einen oder anderen Spieler, der lange nicht gespielt hat? Da muss man aufpassen."

Nach insgesamt nun schon fünf misslungenen Versuchen, eine Partie in dem weiter umstrittenen Wettbewerb Nations League zu gewinnen, weiß Löw trotz aller notwendigen Rücksicht auf die Belastungen für sein Personal: "Auf der anderen Seite brauchen wir gegen die Schweiz jetzt auch ein gutes Ergebnis und ein gutes Spiel." Im St. Jakob-Park, im Baseler Volksmund "Joggeli" genannt, hat Löw schon verschiedene Erfahrungen gesammelt. Gegen die Schweiz gab es mal ein 3:5, aber auch ein 4:0. Und im EM-Viertelfinale 2008 musste er das 3:2 gegen Portugal nach einer UEFA-Sperre aus einer Loge verfolgen.

Der Bundestrainer muss bis zum Anstoß des zweiten Länderspiels der Saison am Sonntag (20.45 Uhr/ZDF) herausfinden, "wer sich in der Lage fühlt, im Vollbesitz der Kräfte zu sein", wie er selbst die Anforderung an die Startelfspieler formulierte. Die Situation sei auch für erfahrene Profis nicht einfach, betonte der Dortmunder Emre Can: "Keiner hat so eine Situation schon gehabt, einige kommen direkt aus dem Urlaub, andere hatten eine kürzere Vorbereitung."

Mit einem Sieg soll auch eine positive Stimmung Richtung EM 2021 entstehen. Zugleich aber hat Löw weiter den extrem verdichteten Spielkalender im Blick und setzt die Priorität: "Siege sind gut in der Nations League, aber nicht das Allerwichtigste." Die Schweiz, zum 53. Mal Länderspiel-Gegner und somit seit 1908 häufigster DFB-Kontrahent, steht nach dem jüngsten 1:2 in der Ukraine in der Nations League bereits unter einem gewissen Druck.

Löw muss entscheiden, ob er beispielsweise die Münchnern Leroy Sané oder Niklas Süle zunächst auf der Bank lässt. Beide waren nach Kreuzbandrissen lange in der Rehabilitation. Champions-League-Sieger Süle hat aber schon beim Finalturnier wieder Spielpraxis gesammelt, Neu-Bayer Sané hat einen Kaltstart hingelegt. Rechtsverteidiger Thilo Kehrer war mit Paris Saint-Germain beim Königsklassen-Turnier hoch belastet. Er könnte ebenfalls pausieren. Als Alternative für die Abwehr hat Löw in Basel Matthias Ginter (Mönchengladbach), Robin Koch (Leeds United) und Jonathan Tah (Leverkusen) im Kader.

In der Offensivabteilung ist nach der Abreise von Kai Havertz, der in London am Freitag seinen Wechsel zum FC Chelsea finalisierte, der Dortmunder Julian Brandt erster Nachrücker-Kandidat. Auch Luca Waldschmidt, in diesem Sommer vom SC Freiburg zu Benfica Lissabon gewechselt, rechnet sich Chancen aus. Auf den Platz im Tor hofft Bernd Leno vom FC Arsenal, nachdem gegen Spanien der Frankfurter Kevin Trapp den fehlenden Kapitän Manuel Neuer gut vertreten hatte.

Löw will von seinem dezimierten Team - insgesamt vier Münchner Champions-League-Siegern und zwei Leipziger Halbfinalisten hat er bekanntlich eine Pause gegönnt - wieder die positiven Dinge aus dem Spanien-Spiel sehen. Er sprach aber auch die Defizite an: "Natürlich wollten wir uns besser befreien, da muss eine Mannschaft auch lernen, Ballbesitz zu haben, den Gegner auch wieder ins Laufen zu bringen, ein paar Giftpfeile zu setzen."

Ein anderes Thema ist, einen Vorsprung trotz Druck auch mal über die Zeit zu bringen. "Es gab schon mehrere Situationen in verschiedenen Spielen", bemerkte der Bundestrainer: "Wir haben 1:0 geführt, es gab zwei, drei sehr gute weitere Möglichkeiten. Eine ganz eingespielte und routinierte Mannschaft macht dann auch mal das 2:0. Da ist der Gegner natürlich auch tot. Wir machen es nicht."

2019 verspielte das Löw-Team gegen Argentinien in der Schlussphase sogar noch eine 2:0-Führung - die Partie endete 2:2. Kurz zuvor gab es beim 2:4 gegen die Niederlande nach einem 2:2-Zwischenstand zwei Gegentore in den letzten zehn Minuten. "Das sind die Kleinigkeiten, die es ausmachen. Wir müssen lernen, so einen Vorsprung bis in die letzte Sekunde zu verteidigen", betonte Löw.

Dass das DFB-Juwel Havertz in Basel fehlt, ist für Löw auch eine Entscheidung für die Zukunft. "Er will ja bei Chelsea gut starten. Er ist wichtig für uns, wichtig für den deutschen Fußball, aber auch wichtig für Chelsea. Also können wir es nicht riskieren, dass er am Anfang zwei Wochen in Quarantäne muss", bemerkte der DFB-Chefcoach: "Da könnte er die ersten Spiele nicht machen, nicht trainieren. Das würde zu seinem Nachteil sein." Und damit auch zum Nachteil für die Nationalmannschaft.

DIE VORAUSSICHTLICHEN AUFSTELLUNGEN:

Schweiz: Sommer (Borussia Mönchengladbach/31/54) - Widmer (FC Basel/27/10), Elvedi (Borussia Mönchengladbach/23/18), Akanji (Borussia Dortmund/25/23), Rodríguez (FC Turin/28/72), Benito (Girondins Bordeaux/28/6) - Embolo (Borussia Mönchengladbach/23/37), Sow (Eintracht Frankfurt/23/7), Xhaka (FC Arsenal/27/83) - Steffen (VfL Wolfsburg/28/11), Seferović (Benfica Lissabon/28/65)

Deutschland: Leno (FC Arsenal/28/6) - Kehrer (Paris Saint-Germain/23/8), Ginter (Borussia Mönchengladbach/26/30), Rüdiger (FC Chelsea/27/31), Gosens (Atalanta Bergamo/26/1) - Kroos (Real Madrid/30/97) - Brandt (Borussia Dortmund/24/31), Gündogan (Manchester City/29/38), Draxler (Paris Saint-Germain/26/52) - Waldschmidt (Benfica Lissabon/24/3), Werner (FC Chelsea/24/30)

Schiedsrichter: Michael Oliver (England)

