Punktegarant: Auch in der Oberliga baut Lok Eisenach auf die Wurfgenauigkeit von Peter Kancir (am Ball).

Treffurt. Weil die Heimstätte in der Wartburgstadt gesperrt ist, muss der Aufsteiger sein erstes Oberligaspiel in Treffurt austragen.

Eine doppelte Premiere gibt es am Sonntag ab 17 Uhr in Treffurt. Die Partie zwischen dem ESV Lok Eisenach und der zweiten Mannschaft von BiG Gotha ist nicht nur das erste Basketball-Pflichtspiel in der Normannsteinhalle überhaupt, sondern auch das Debüt der Wartburgstädter in der Oberliga.