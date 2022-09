Lokalmatador Horn gewinnt auch Biathlon-Sprint in Oberhof

Oberhof. Auch bei den Frauen setzte sich die Einzel-Meisterin vom Freitag am Samstag durch. Und es gab weitere Thüringer Lichtblicke.

Philipp Horn zeigte sich selbst ziemlich überrascht: „Ich bin gar nicht so zufrieden mit meinem Rennen“, sagte er nach dem 10-km-Sprint bei den deutschen Biathlon-Meisterschaften am Samstag in Oberhof. „Zwei Schießfehler sind mindestens einer zu viel.“

Weil die läuferische Form aber derzeit glänzend ist, ließ der Lokalmatador vom veranstaltenden SV Eintracht Frankenhain die Konkurrenz hinter sich. Nach dem Sommer-WM-Gold vor einer Woche in Ruhpolding war es nach dem Sieg im 15-km-Einzel am Freitag schon der zweite Triumph am Grenzadler. Am Sonntag in der Verfolgung peilt Horn nun den Titel-Hattrick an.

Nawrath und Kühn enttäuschen

Den Thüringer Doppelsieg im Sprint machte Simon Kaiser perfekt. Der Oberhofer lag nach einer Strafrunde im Ziel 7,6 Sekunden hinter dem neuen Meister. Dritter wurde Matthias Dorfer (Maberzoll/1 Strafrunde/24,2 Sekunden zurück). Die mitfavorisierten Philipp Nawrath und Johannes Kühn landeten nach jeweils vier Stehendpatzern auf den Rängen 15 und 16.

Rückschlüsse auf den kommenden Winter will Horn trotz aller Erfolge nicht ziehen: „Die Titel hören sich natürlich schön an. Ich bin mir aber sehr bewusst, dass es nur Sommer und Vorbereitung ist. Ich war auch in den letzten Jahren auf Rollern immer gut dabei. Deswegen versuche ich ruhig zu bleiben und mich auf die Qualifikation für das Weltcupteam im November zu konzentrieren“, sagte der 27-Jährige.

Herrmann patzt beim Liegendanschlag

Auch bei den Frauen räumte die Einzel-Meisterin die Goldmedaille im Sprint ab. Sophia Schneider aus Oberteisendorf setzte sich trotz zweier Strafrunden über 7,5 km vier Sekunden vor Denise Herrmann durch. Die Favoritin vergab den Sieg durch drei Fehler im Liegendanschlag. „Die ärgern mich. Die waren einfach schlecht geschossen“, gab sie selbstkritisch zu.

Dennoch genoss die Olympiasiegerin den WM-Testlauf im modernisierten Oberhofer Stadion. „Vom Schwierigkeitsgrad her sind die Strecken mit dem Winter nicht vergleichbar. Trotzdem ist es cool, alles kennenzulernen. Am Schießstand mit dem wechselnden Wind muss man immer auf der Hut sein.“

Frühwirt empfiehlt sich erneut mit Bronze

Wie schon im Einzel sicherte sich Juliane Frühwirt die Bronzemedaille. Entsprechend glücklich war die 24-Jährige aus Tambach-Dietharz: „Ich habe mich auf der Strecke besser bewegt als am Freitag und war am Schießstand auch nicht so zaghaft.“ Die Wettbewerbe hätten sie bestätigt, auf dem richtigen Weg zu sein. Um Kräfte zu sparen, wird sie die Verfolgung am Sonntag auslassen. „Mein Ziel ist es, nicht im September, sondern im Winter in Bestform zu sein“, sagte sie.

Sonntag, 10.30 Uhr: Verfolgung, Frauen. 13 Uhr: Verfolgung Männer