Dieter Poser (links) wurde von LSV-Vorstand Stefan Strauß in besonderer Weise für sein Engagement rund um die Hallenfußballtage gewürdigt.

LSV 49 Oettersdorf gibt Ehrenamt eine Bühne

Zur guten Tradition gehört es beim LSV 49 Oettersdorf, unmittelbar nach den Hallenfußballtagen des Vereins zum Ehrenamtstag einzuladen und danke für die geleistete Arbeit zu sagen. Am Freitag war es wieder soweit. Dieses Mal trafen sich Mitglieder, fleißige Helfer und Sponsoren in der Schleizer Böttger-Turnhalle, um gemeinsam einen gemütlichen Abend zu verbringen.

Bevor es so weit war, ließ der scheidende Vereinsvorsitzende Stefan Strauß in seiner Ansprache das vergangene Jahr noch einmal Revue passieren. „Unser Verein kann auf ein Jahr der Superlative zurückblicken. Dabei denke ich nicht nur an die 25. Hallenfußballtage, die vor wenigen Tagen zu Ende gingen. 2019 konnten wir auch unser 70. Vereinsjubiläum feiern. Im Rahmen der Festwoche, mit dem Höhepunkt des Spiels gegen den FC Carl Zeiss Jena, war eine umfangreiche Vorbereitungs- und Durchführungsarbeit notwendig. Mein Dank gilt allen, die zum Gelingen einer reibungslosen Vereinsarbeit beitrugen“, freute sich Stefan Strauß über das Engagement, das sich nicht nur auf die Vereinsmitglieder beschränkte.

Würdigung von „Mister Hallenfußballtage“

Im Rahmen der 25. Hallenfußballtage kam Strauß nicht drumherum einen Namen zu erwähnen: Dieter Poser. Der Schleizer hat sich den Namen „Mister Hallenfußballtage“ redlich verdient. Er war maßgeblich daran beteiligt, als der Startschuss für diese über drei Wochenenden andauernde Veranstaltung ins Leben gerufen wurde. Mit seinem Engagement hat er dieses Event im vergangenen Vierteljahrhundert maßgeblich mit geprägt. Darüber hinaus betätigt sich Dieter Poser seit vielen Jahren als Nachwuchsübungsleiter und war lange Jahre als Nachwuchsleiter beim LSV tätig. Dank seiner ausgezeichneten Arbeit machte sich die Nachwuchsschmiede des Vereins weit über die Kreisgrenzen hinaus einen guten Namen.

Strauß unterstrich in seiner Ansprache die hohe soziale Verantwortung mit dem Umgang von fast 100 Kindern. „Die Eltern erwarten eine gewisse Qualität und Erziehungswert bei der Vermittlung von Eigenschaften wie Teamgeist, Ordnung und Fleiß“, so der Vorsitzende. Viel Arbeit und Herzblut fließt von den Verantwortlichen in die Nachwuchsarbeit. Darüber hinaus zählen Erwachsenensport und Veranstaltung zu wichtigen Bestandteilen eines funktionierenden Vereins.