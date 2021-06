Laura Ludwig schied mit ihrer Partnerin Margareta Kozuch beim Welttour-Turnier in Ostrava in der ersten Runde aus.

Beach-Volleyball Ludwig und Co. am Beach noch weit entfernt von Olympia-Form

Ostrava. Titelverteidigerin Laura Ludwig mit Margareta Kozuch und die beiden weiteren deutschen Olympia-Teams sind noch weit entfernt von ihrer Topform.

Auch beim Welttour-Turnier der Beachvolleyballer im tschechischen Ostrava kamen die Nationalteams aus Hamburg und Stuttgart nicht in die Nähe des Medaillenbereichs.

Ludwig/Kozuch schieden gegen Barbara/Carol aus Brasilien in der ersten K.o.-Runde mit 0:2 (20:22, 18:21) aus. Karla Borger und Julia Sude verloren im Achtelfinale mit 1:2 (21:17, 15:21, 9:15) gegen die Niederländerinnen Sanne Keizer und Madelein Meppelink.

Bei den Männern verzichtete Vizeweltmeister Julius Thole wegen einer Knöchelblessur auf einen Start. Für seinen Partner Clemens Wickler und Armin Dollinger war in der ersten K.o.-Runde Endstation. Auch Nils Ehlers und Lars Flüggen (Hamburg) scheiterten beim Vier-Sterne-Event in dieser Runde. Sie können sich beim Continental Cup Ende Juni in Den Haag aber noch ein Tokio-Ticket sichern.

Victoria Bieneck und Isabel Schneider (Hamburg), die Olympia verpasst haben, gewannen in Ostrava in der K.o.-Phase zunächst das deutsche Duell gegen Kim Behrens und Sandra Ittlinger mit 2:0 (21:18, 23:21). Dann scheiterten sie am späteren Sieger-Duo Sarah Sponcil und Kelly Claes aus den USA mit 0:2 (14;21, 19:21).

