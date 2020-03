Magdalas Kickerinnen erfolgreich nach der Winterpause

Gemütlich schlendert Rainer Buschmann vom Rasen. Der Trainer der Fußballerinnen des TSV Magdala blickt wahrlich zufrieden drein nach dem klaren 3:0 gegen den SV Herschdorf. Das Viertelfinale im Kreispokal ist am Ende nach seinen Wünschen gelaufen. Ein klarer Sieg als klares Signal – der TSV ist in der Spur.

Nein, selbstverständlich sei das ganz und gar nicht, bemerkt der Übungsleiter. „Wir hatten schließlich jetzt drei Monate Winterpause“, sagt er. Zwölf Wochen, in denen man sich einmal in der Woche zum Hallenkick traf. Eine Zeit, in der es aber auch galt, Neuzugänge zu integrieren. Buschmann: „Das alles haben wir wohl ganz gut hingekriegt.“

Wahrlich. Ein besonderes Beispiel ist Viktoria Höpfner. Die kam aus Arnstadt, geht im richtigen Fußballerleben eher im kurzen Trikot auf Balljagd. Doch weil es gerade an einer Torfrau mangelt – Katharina Stock fehlt aus beruflichen Gründen – hat sie sich zwischen die Pfosten gestellt. Buschmann ist positiv beeindruckt. „Man hat in einigen Situationen gemerkt, dass sie das schon mal irgendwann gemacht haben muss“, sagt er. Höpfner hält ihren Kasten sauber, ist in manch brenzliger Situation auf der Hut. Gerade zum Ende der Partie hin, als der TSV schon 3:0 in Führung liegt, scheint die Defensivhandbremse der Gastgeberinnen angezogen und die Herschdorferinnen kommen zu ihren Gelegenheiten. Höpfner aber ist nicht zu überwinden.

Und vorn rappelt’s dreimal in der Kiste. Elisa Richter macht den Anfang (24.), Rebekka Klauers Versuch landet mit Hilfe der Gästetorfrau in den Maschen (50.) und Lisa Buschmann macht den Sack zu (70.). Prima, bemerkt Trainer Buschmann und reibt sich die Hände. Okay, sagt er leise, so im Nachgang betrachtet, hätte man ja Punkt- und Pokalspiel doch zusammenlegen können. Buschmann lacht. Nein, Spaß beiseite: „Wir wollen doch alle Fußball spielen und da ist jedes Spiel, das wir haben, eine gute Sache“, erklärt er. Da sei es eben auch nicht schlimm, wenn am kommenden Wochenende der SV Herschdorf gleich noch einmal nach Magdala reisen müsse. Man habe ihnen jetzt erst einmal gezeigt, wo der Hammer hängt. „Ob das für das Punktspiel ein Vorteil ist, weiß ich nicht“, sagt der TSV-Coach.

Auch personell wird sich seine Mannschaft im zweiten Aufeinandertreffen anders aufstellen. Das ist das Los des Amateurfußballs, erklärt Buschmann. Jedes Wochenende fehle eine andere wegen anderer Gründe. Allein deshalb freue er sich über die neu gewonnene Tiefe des Kaders durch die Winterneuzugänge. Cindy Friedmann beispielsweise. „Sie war zwar mit sich nicht so zufrieden, hat gehadert – aber dafür war ich mit ihrer Leistung sehr einverstanden. Sie hat ordentlich Tempo gemacht“, sagt der Trainer. Oder Julia Heisler, die aus Jena kam. Alle hätten, so berichtet es der Übungsleiter, sich gut eingefunden. „Wir haben phasenweise sehr guten Fußball gespielt, hatten einige Spielzüge drin, die wir vorher einstudiert hatten“, sagt Buschmann. Das im Training Erlernte werde umgesetzt, das sei für ihn als Trainer wichtig. Und es ist vonnöten, will man die großen Ziele in dieser Saison auch erreichen.

Die Meisterschaft ist da das eine, man ist derzeit auch Tabellenführer der Kreisliga. Da ist aber auch der Pokal, in dem man nun das Halbfinalticket gelöst hat. „Von den sechs Spielzeiten, die ich als Trainer da bin, waren wir fünfmal im Finale. Das ist auch dieses Jahr unser Anspruch“, sagt Buschmann. Doch der kommende Gegner heißt Schmiedehausen. „Wenn es so etwas wie einen Angstgegner gibt, dann sind es sie“, sagt Buschmann. So richtig könne er sich das nicht erklären. Womöglich hänge es damit zusammen, dass dort viele ehemalige Spielerinnen aus Apolda aktiv sind. Man kenne sich so aus dem Effeff. Volle Konzentration sei dort geboten – „nicht, dass wir sonst am Ende dumm aus der Wäsche gucken“, sagt der Magdalaer Trainer. Ein Sieg allein mache noch keinen Erfolg. In Euphorie zu verfallen, wäre ein Fehler, fügt er an – und schlendert von dannen.